Акция «Самара в движении» стартует сегодня

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Акция «Самара в движении» проводится департаментом физкультуры и спорта Администрации Самары при поддержке фитнес-клубов и федераций по видам спорта.



Это бесплатные уличные тренировки и физкультурные мероприятия для всех желающих!



Со 2 июня в региональной столице при поддержке администрации города стартуют бесплатные тренировки на открытом воздухе «Самара в движении». Уже на этой неделе на площади имени В.В. Куйбышева и в парке 50-летия Октября участников ждут занятия по йоге, зумбе, настольному теннису, боксу, воркауту и др.



Парк 50-летия Октября



2 июня, понедельник:

17:00 - 20:00 Настольный теннис

19:00 - 21:00 Зумба

3 июня, вторник:

19:00 - 20:00 Йога (Студия фитнеса, йоги и танцев Paragraf)

4 июня, среда:

17:00 - 20:00 Настольный теннис

19:00 - 21:00 Бокс (федерация бокса города Самара)

5 июня, четверг:

19:00 - 20:00 Зумба (Студия фитнеса, йоги и танцев Paragraf)

6 июня, пятница:

17:00 - 20:00 Настольный теннис

19:00 - 21:00 Бокс (Федерация бокса города Самара)



Площадь им. В.В. Куйбышева



3 июня, вторник:

19:00 - 20:00 Стронгер (Спортивный клуб АМСТАФФ)

20:00 - 21:00 Воркаут (АМСТАФФ)

6 июня, пятница:

19:00 - 20:00 Стронгер (АМСТАФФ)

20:00 - 21:00 Воркаут (АМСТАФФ)

7 июня, суббота:

17:00 - 21:00 Спортивный клуб АМСТАФФ

Фото: минспорта СО