Акция «Самара в движении» стартует сегодня

Акция «Самара в движении» проводится департаментом физкультуры и спорта Администрации Самары при поддержке фитнес-клубов и федераций по видам спорта.
Это бесплатные уличные тренировки и физкультурные мероприятия для всех желающих!
Со 2 июня в региональной столице при поддержке администрации города стартуют бесплатные тренировки на открытом воздухе «Самара в движении». Уже на этой неделе на площади имени В.В. Куйбышева и в парке 50-летия Октября участников ждут занятия по йоге, зумбе, настольному теннису, боксу, воркауту и др.
Парк 50-летия Октября
2 июня, понедельник:
17:00 - 20:00 Настольный теннис
19:00 - 21:00 Зумба
3 июня, вторник:
19:00 - 20:00 Йога (Студия фитнеса, йоги и танцев Paragraf)
4 июня, среда:
17:00 - 20:00 Настольный теннис
19:00 - 21:00 Бокс (федерация бокса города Самара)
5 июня, четверг:
19:00 - 20:00 Зумба (Студия фитнеса, йоги и танцев Paragraf)
6 июня, пятница:
17:00 - 20:00 Настольный теннис
19:00 - 21:00 Бокс (Федерация бокса города Самара)
Площадь им. В.В. Куйбышева
3 июня, вторник:
19:00 - 20:00 Стронгер (Спортивный клуб АМСТАФФ)
20:00 - 21:00 Воркаут (АМСТАФФ)
6 июня, пятница:
19:00 - 20:00 Стронгер (АМСТАФФ)
20:00 - 21:00 Воркаут (АМСТАФФ)
7 июня, суббота:
17:00 - 21:00 Спортивный клуб АМСТАФФ
Фото: минспорта СО