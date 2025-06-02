Я нашел ошибку
Главные новости:
Участвовать во втором потоке изъявили желание более 600 человек. После всех этапов были отобраны кандидаты на обучение.
Общественный совет отобрал участников второго потока «Школы героев»
Производителям удается не просто заместить ушедшие иностранные бренды, но и создавать свои уникальные продукты. 
260 малых и средних предприятий региона занимаются производством товаров и предоставлением услуг для детей
В основе сюжета — не только классический рассказ Толстого, но и реальные истории, дневники и стихи бойцов СВО.
Воспоминания ветерана СВО и выпускника «Школы героев» легли в основу премьерного спектакля  тольяттинского театра «Дилижанс»
Самарчанка познакомилась в сети интернет с женщиной, которая рассказала, что давно и успешно занимается вложением денег в различные инвестиционные проекты.
Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок на интернет - платформах
Деятельность Центра позволит вывести на новый уровень развитие системы беспилотных авиационных систем с использованием искусственного интеллекта.
На базе Самарского университета им. Королёва будет создан Научный центр мирового уровня "Центр интеллектуальных БАС"
Генетические паспорта и родословные помогут перестроить экономику племенных хозяйств Самарской области.
В Самарской области обсудили планы развития племенного животноводства
Летние забавы часто связаны с купанием в открытых водоемах. К сожалению, вода может содержать микроорганизмы, способные вызвать инфекции.
Специалист больницы Ерошевского рассказала, как защитить глаза ребенка от воспалений и травм во время летних каникул
Это бесплатные уличные тренировки и физкультурные мероприятия для всех желающих!
Акция «Самара в движении» стартует сегодня
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.62
0.12
EUR 89.25
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Екатерины Олениной
Самарский зоопарк приглашает гостей 4 июня на "День морской свинки"!
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "День защиты детей"!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Акция «Самара в движении» стартует сегодня

2 июня 2025 15:59
129
Это бесплатные уличные тренировки и физкультурные мероприятия для всех желающих!

Акция «Самара в движении» проводится департаментом физкультуры и спорта Администрации Самары при поддержке фитнес-клубов и федераций по видам спорта.

 Это бесплатные уличные тренировки и физкультурные мероприятия для всех желающих!

Со 2 июня в региональной столице при поддержке администрации города стартуют бесплатные тренировки на открытом воздухе «Самара в движении». Уже на этой неделе на площади имени В.В. Куйбышева и в парке 50-летия Октября участников ждут занятия по йоге, зумбе, настольному теннису, боксу, воркауту и др.

Парк 50-летия Октября

2 июня, понедельник:
17:00 - 20:00 Настольный теннис 
19:00 - 21:00 Зумба
3 июня, вторник:
19:00 - 20:00 Йога (Студия фитнеса, йоги и танцев Paragraf)
4 июня, среда:
17:00 - 20:00 Настольный теннис
19:00 - 21:00 Бокс (федерация бокса города Самара)
5 июня, четверг:
19:00 - 20:00 Зумба (Студия фитнеса, йоги и танцев Paragraf)
6 июня, пятница:
17:00 - 20:00 Настольный теннис
19:00 - 21:00 Бокс (Федерация бокса города Самара)

Площадь им. В.В. Куйбышева

3 июня, вторник:
19:00 - 20:00 Стронгер (Спортивный клуб АМСТАФФ)
20:00 - 21:00 Воркаут (АМСТАФФ)
6 июня, пятница:
19:00 - 20:00 Стронгер (АМСТАФФ)
20:00 - 21:00 Воркаут (АМСТАФФ)
7 июня, суббота:
17:00 - 21:00 Спортивный клуб АМСТАФФ

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанка познакомилась в сети интернет с женщиной, которая рассказала, что давно и успешно занимается вложением денег в различные инвестиционные проекты.
02 июня 2025, 16:43
Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок на интернет - платформах
Самарчанка познакомилась в сети интернет с женщиной, которая рассказала, что давно и успешно занимается вложением денег в различные инвестиционные проекты. Общество
64
Деятельность Центра позволит вывести на новый уровень развитие системы беспилотных авиационных систем с использованием искусственного интеллекта.
02 июня 2025, 16:38
На базе Самарского университета им. Королёва будет создан Научный центр мирового уровня "Центр интеллектуальных БАС"
Деятельность Центра позволит вывести на новый уровень развитие системы беспилотных авиационных систем с использованием искусственного интеллекта. Образование
82
Летние забавы часто связаны с купанием в открытых водоемах. К сожалению, вода может содержать микроорганизмы, способные вызвать инфекции.
02 июня 2025, 16:25
Специалист больницы Ерошевского рассказала, как защитить глаза ребенка от воспалений и травм во время летних каникул
Летние забавы часто связаны с купанием в открытых водоемах. К сожалению, вода может содержать микроорганизмы, способные вызвать инфекции. Здравоохранение
116
В центре внимания
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
2 июня 2025  14:13
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
249
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
1 июня 2025  12:14
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
506
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
1 июня 2025  11:06
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
2942
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День защиты детей
1 июня 2025  10:44
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День защиты детей
518
Вячеслав Федорищев:
31 мая 2025  14:19
Вячеслав Федорищев: "Два кандидата на пост тренера "Крыльев" в финальной стадии согласования"
739
Весь список