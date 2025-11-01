98

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, сообщает РИА Новости.

В составе "Акрона" пенальти реализовал Жилсон Беншимол (79-я минута).

У "Ростова" на 82-й минуте отличился Егор Голенков, однако после видеопросмотра гол был отменен, также после использования VAR не засчитали мяч Антона Шамонина (90+12).

В матче из-за травмы не принимал участия форвард тольяттинской команды Артем Дзюба.

"Акрон" набрал 15 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице.

В следующем туре 8 ноября "Акрон" на выезде встретится с московским "Динамо".

Фото: freepik.com