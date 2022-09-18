«Акрон» сыграл вничью с «Енисеем» в Красноярске - 0:0

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«Енисей» в домашнем манеже своих соперников не щадит: лишь хабаровчанам удалось отвоевать ничью двумя турами ранее.

С аутсайдером Первой Лиги «львы» Артёма Горлова, наверное, планировали управиться быстро, но именно гости смотрелись активнее в дебюте игры. Наша команда старалась высоко встречать красноярцев, но больших дивидендов ни та, ни другая дружина к перерыву извлечь не смогла, сообщает пресс-служба ФК "Акрон".

Хозяева, судя по предматчевому ролику, были намерены скрутить колеса «Акрону», но во втором тайме могли это сделать сами с собой. Сначала вездесущий Базелюк успешно вступил в отбор, собрал на себе четырех соперников и вырезал передачу на Антона Килина, который на замахе убрал оппонента и выцеливал дальнюю девятку. Несколько минут спустя еще более вернейший шанс повести в счёте упустил Владимир Марухин: Максим Палиенко вывел молодого полузащитника на рандеву с вратарём, Вова пробил в противоход, но мяч покатился лишь рядом со штангой.

«Енисей» владел инициативой, но явных угроз воротам Волкова не нёс. В концовке встречи Карим Гираев взял игру на себя на подступах к штрафной, но после череды финтов его удар успел накрыть защитник хозяев. Нулевая ничья – не то, на что рассчитывали обе команды, но этот результат, наверное, стал закономерным.

«Была очень тяжёлая игра, много единоборств – обе команды хотели выиграть. У нас были моменты, и у «Енисея» были шансы забить – игра шла до гола. Считаю, что счёт по игре. Команды сегодня хорошо сыграли в обороне, в атаке страдала реализация. Несколько раз нас выручил Серёжа Волков, но в то же время у нас был хороший момент во втором тайме, чтобы выйти вперёд», – сказал после матча полузащитник «Акрона» Дмитрий Сасин.

Евгений Калешин, главный тренер ФК «Акрон»:

«За счёт своей работоспособности, отдачи и командного духа смогли приобрести очко. Естественно, в дальнейшем мы отточим все аспекты игры, чтобы набор очков был стабилен. Большого удовлетворения от этой игры, конечно, нет, но к ребятам у меня большая благодарность за труд, который они сегодня приложили, чтобы не проиграть матч. Хозяева вели игру, но не думаю, что мы многое позволили сопернику. Есть турнирный балл, но нет нужного качества. Надеюсь, что мы с помощью тренировок поправим это».

Фото: пресс-служба ФК «Акрон»