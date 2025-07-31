92 парашютиста приняли участие в Чемпионате Вооруженных сил России в Самаре

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Традиционно, уже в течение пяти лет, соревнования проводятся на объектах свамарского филиала ФАУ МО РФ ЦСКА, где развивается первое и единственное отделение парашютного спорта в системе спортивных школ ЦСКА.



«Поздравляю всех участников Чемпионата России по парашютному спорту с заслуженными наградами. Надеюсь, вы успели не только принять участие в соревнованиях, но и познакомиться с Самарой, тем более вам во время прыжков она открылась с совершенно необычного ракурса, недоступного большинству туристов. И конечно поздравляю всех, кто имеет или когда-то имел отношение к этому красивому и сложному виду спорта, с прошедшим Днём парашютиста!», - сказал глава города Самара Иван Носков.



В Чемпионате Вооруженных сил Российской Федерации, который проходил по программе чемпионата мира CISM, приняли участие 8 команд: Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Ленинградского военного округа, Южного военного округа, Центрального военного округа, Центрального спортивного клуба Армии, ЦСК ВВС г. Самара и ДОСААФ России.



По итогам соревнований самарская команда Центрального спортивного клуба Военно-воздушных сил завоевала 3 место. Победителем стала команда ЦСКА, объединяющая армейских спортсменов со всей страны, на 2 месте – команда Воздушно-десантных войск, состоящая из спортсменов которые проходят службу в ВДВ.