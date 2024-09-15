90 тысяч жителей Самарской области стали участниками "Лета в стиле ГТО"

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С 1 июня по 31 августа в Самарской области проходила областная физкультурно-спортивная акция "Лето в стиле ГТО" при поддержке регионального правительства.



Акция включает физкультурно-спортивные, просветительские и пропагандистские мероприятия, основанные на всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне".



К участию в акции присоединились все 37 муниципалитетов Самарской области. Проведено 1450 мероприятий, участие в которых приняли более 90 тысяч жителей губернии. Самые активные муниципалитеты будут объявлены победителями акции.



В рамках акции прошли соревнования "ГТО и я – одна семья", посвященные объявленному президентом Году семьи. Соревнования проходили в три этапа. В них приняли участие 17 семейных команд. Участники проходили теоретическое тестирование на знание основ физической культуры и спорта, соревновались в семейном многоборье и активно проводили время вместе.



По итогам трех этапов победителями стали семья Кривенцовых из Самары, семья Мячиных из Чапаевска и семья Батаевых из Клявлинского района.