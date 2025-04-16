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9 мая стартует эстафета от Москвы до Южно-Сахалинска

16 апреля 2025 18:32
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9 мая стартует эстафета от Москвы до Южно-Сахалинска

В России пройдет спортивно- патриотическая акция «От Победы к Победе», организованная клубом «Беги сквозь мир», обществом «ТСК Вектор» и движением «Волонтеры Победы» при поддержке министерства спорта России.

️ Эстафета стартует 9 мая от Вечного огня в Москве и завершится 3 сентября в Южно-Сахалинске в ознаменование акта о капитуляции, подписанного Японией в 1945 году на борту линкора «Миссури». Эта дата считается днем окончания второй мировой войны.

 Эстафета «От Победы к Победе» - международная беговая акция мира, памяти, дружбы и взаимопонимания. Она пройдет по территории России и Китая. Цели акции - патриотическое воспитание подрастающего поколения, пропаганда здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом, развитие массового спорта.

Подробности будут опубликованы на сайте victoryrun.ru.

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