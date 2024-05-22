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70% самарцев подтягивают физическую форму к лету

22 мая 2024 13:41
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70% самарцев подтягивают физическую форму к лету

По данным Авито Услуг, россияне стали чаще искать персональных тренеров.

В канун летнего сезона спрос на услуги фитнес-тренеров по всей стране вырос на 21%. Лечебной физкультурой (ЛФК) россияне стали интересоваться в 2,2 раза чаще (+122%), спрос на услуги тренеров по пилатесу и стретчингу вырос на 64% и 47% соответственно. Базовой физкультурой — общей физической подготовкой (ОФП) — стали интересоваться на 44% чаще, а йогой — на 43%. Предлагать свои услуги специалисты на платформе стали на 35% чаще с начала года.

70% россиян подтягивают физическую форму к лету

По данным опроса Авито Услуг, 39% респондентов на сегодняшний день уже занимаются спортом, 32% — планируют начать подготовку к летнему сезону в ближайшее время. Среди планирующих начать физическую активность доля женщин выше, чем мужчин (35% vs 27%). При этом только четверть (26%) женщин не планируют заниматься спортом к лету, а таких мужчин — больше трети (34%).

 

Более 80% зумеров занимаются спортом в канун лета

Самое спортивное поколение — представители возраста 18-24. 54% зумеров уже занимаются спортом, и почти треть (28%) планирует приводить в порядок свою физическую форму к лету.

Респонденты в возрасте 25-34 в 43% случаев уже занимаются спортом, а треть (33%) — планирует начать подготовку. Среди опрошенных в возрастной группе 35-44 лет это соотношение составляет 39% и 31%, в группе 45-54 лет — 32% и 33%. Показатели среди опрошенных в двух старших группах (55-64 и 65+) — идентичны: 30% уже ведут активный образ жизни, 31% — планируют приступить к тренировкам.

 

Ростовчане чаще других пользуются услугами фитнес-тренеров

10% россиян уже готовятся к летнему сезону при поддержке квалифицированных тренеров, еще 10% — активно ищут специалиста. Треть (30%) зумеров предпочитают занятия спортом под руководством тренера, в возрастной группе 25-34 лет — таких 26%, в группе 35-44 лет — 20%. Реже других услугами тренеров интересуются представители поколения 55-64 лет (9%).

Среди городов-миллионников чаще всех к услугам тренеров прибегают ростовчане (36%): у 22% уже есть персональный тренер, еще 14% — находятся в поиске специалиста.

 

Индивидуальный подход к состоянию здоровья и контроль за техникой — определяющие факторы при выборе специалиста

52% и 51% респондентов соответственно отметили в качестве ключевых факторов при выборе тренера — индивидуальный подход к состоянию здоровья и ограничениям и контроль за техникой выполнения упражнений. 48% респондентов важно построение индивидуальной программы, 46% — мотивация от тренера.

При этом для 68% респондентов в возрасте 65+ первостепенен контроль за техникой выполнения, а зумерам — чаще, чем другим возрастным группам — важна мотивация от спортивного наставника (52%) и регулярность занятий (49% vs 38% среди всех опрошенных).
 

Треть россиян предпочитает онлайн-тренировки

 

Треть (27%) опрошенных, занимающихся с тренером, предпочитают занятия в онлайн-формате, половина (49%) склоняются к традиционным оффлайн-занятиям, а еще для 24% формат не имеет значения.

Чаще других оффлайн-формат предпочитают респонденты старшего поколения (61%), в то же время для зумеров — чаще, чем для представителей других возрастных групп — формат неважен (в 30% случаев).

Самыми принципиальными по отношению к очным занятиям стали екатеринбуржцы (81% за оффлайн) и ростовчане (75%). В то же время онлайн чаще жителей других городов-миллионников предпочитают воронежцы (63%), волгоградцы (48%) и челябинцы (47%).

 

25% мужчин тренируются чаще 3 раз в неделю с персональным тренером

Если говорить о частоте персональных тренировок, то 65% респондентов предпочитают тренироваться со специалистом 2-3 раза в неделю, при этом женщины отвечали таким образом чаще, чем мужчины (70% vs 56%).

Более 3 раз в неделю под контролем тренера занимается 21% опрошенных, при этом мужчин на 7 п.п. больше (25% vs 18%). Зумеры — самые активные и выносливые: треть (32%) из них занимаются с тренером чаще 3 раз в неделю, а представители старшей возрастной группы (65+) занимаются с тренером 1 раз в неделю чаще, чем представители остальных возрастных групп (в 35% случае), и только 3% занимаются более 3 раз в неделю.

 

Бюджет россиян и критерии выбора специалистов

До 5 тыс. рублей в месяц на занятия с личным тренером готовы тратить половина опрошенных (48%), от 5 до 10 тыс. — 39%, 13% респондентов готовы отдавать более 10 тыс. рублей в месяц за услуги личного тренера.

При выборе личного тренера россияне руководствуются чаще всего опытом работы (69%), для 45% важна стоимость услуг, для 43% — отзывы клиентов и расположение спортзала, а 34% опираются на рекомендации знакомых.

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