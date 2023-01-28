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70-летний юбилей отмечает член президиума областной федерации волейбола Евгений Дущенко

28 января 2023 17:58
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Руководитель регионального министерства спорта Лидия Рогожинская поздравила юбиляра.

Сегодня, 28 января, 70-летний юбилей отмечает самарский волейбольный тренер, член президиума областной федерации волейбола Евгений Дущенко.

Евгений Александрович на протяжении многих лет являлся бессменным главным тренером женского волейбольного клуба «Искра». Его всегда отличала исключительная работоспособность и творческий подход к делу.

Руководитель регионального министерства спорта Лидия Рогожинская поздравила юбиляра и вручила благодарность за личный вклад в развитие физической культуры и спорта Самарской области. А также комплект экипировки спортивных сборных команд 63 региона.

«Вы профессионал высочайшего класса, энергичный, увлеченный любимым делом человек. Своим трудом вы внесли огромный вклад в развитие и популяризацию этого красивого, зрелищного вида спорта. Желаем Вам здоровья и благополучия», – поздравила Лидия Анатольевна.

 

Фото:   минспорта СО

 

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