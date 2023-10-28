7-летний самарский шашист Михаил Черноземов бьет рекорды на первенстве мира

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В Турции проходит первенство мира по шашкам-64. 7-летний самарец Михаил Черноземов завоевал три золотые медали в возрастной группе - мальчики до 9 лет.



Воспитанник Вадима и Гузялии Дашковых стал победителем трех программ: молниеносной, быстрой и классической. Юный вундеркинд воспитывается в семье шахматистов. Он научился играть в шашки и шахматы, наблюдая за игрой родителей. Сегодня юный чемпион знает десятки и комбинаций и удачно их применяет.



Напомним, в начале мая на первенстве Европы в Турции Михаил Черноземов выиграл одну золотую и одну серебряную медаль.

Фото: freepik.com