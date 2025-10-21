50-летний юбилей отметила в Самаре спортивная школа олимпийского резерва № 12

157

Самарская спортивная школа олимпийского резерва № 12 отметила свой 50-летний юбилей. В праздничном мероприятии приняли участие первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев, заместитель главы города Самара Ольга Слесарева, руководитель департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов, старший тренер сборной команды России по настольному теннису, член исполкома Федерации настольного тенниса России Виктор Батов.

«Каждый ребенок, попадая в спортивную школу № 12, чувствует тепло, заботу и любовь. Вы учите их ставить перед собой цели и добиваться их не только в спорте, но и в жизни. И те результаты, которых в свое время добились ваши тренеры, и результаты молодых и юных спортсменов говорят о том, что школа на правильном пути. От имени главы города Самара Ивана Николаевича Носкова и от себя лично поздравляю с юбилеем. Тренерам и спортсменам – удачи, здоровья и новых достижений на уровне региона, страны и целого мира!» – сказала заместитель главы города Самара Ольга Слесарева.

Спортивная школа олимпийского резерва № 12 была открыта в сентябре 1975 года и изначально объединяла несколько видов спорта, включая волейбол, баскетбол и фехтование. Однако с 1978 года она полностью сосредоточилась на настольном теннисе и именно в этом направлении стала известной за пределами Самары. За полувековую историю школа воспитала таких спортсменов, как мастер спорта СССР, чемпион Европы среди юношей, чемпион СССР, чемпион Спартакиады народов СССР Алексей Мурзов, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы, многократная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Лондоне Анна Тихомирова, мастер спорта международного класса, чемпион Европы, многократный чемпион России Денис Гаврилов и других.

С 1995 года школу возглавляет заслуженный тренер России по настольному теннису Виктор Поликарпович Павленко.

«Работаю в спортивной школе олимпийского резерва № 12 практически со дня ее основания. В 1978 году здесь начался мой трудовой путь как тренера-преподавателя. Каждое из пяти поколений спортсменов – целая эпоха. Например, беспрецедентный успех – мужская команда под брендом ЦСКА ВВС. Пять раз она становилась чемпионом страны и состояла исключительно из воспитанников нашей школы, – отметил директор спортивной школы олимпийского резерва № 12, заслуженный тренер России по настольному теннису Виктор Павленко. – Горжусь каждым нашим выпускником, в том числе теми, кто, возможно, не достиг высоких спортивных вершин. Желаю нашей школе дальнейшего процветания, а всем коллегам – новых успехов!»

Во время мероприятия сотрудникам и тренерам спортивной школы олимпийского резерва № 12 вручили благодарственные письма. Также поздравили воспитанницу Дарью Харлову, которая в начале октября стала победительницей международных соревнований по настольному теннису в одиночном разряде серии WTT Youth Contender среди спортсменов до 14 лет, проходивших в Тунисе.

Отметим, что в настоящее время в спортивной школе олимпийского резерва № 12 настольным теннисом занимаются около 300 воспитанников из разных возрастных групп.