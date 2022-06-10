38-я Усинская регата соберет большее 300 яхт 

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С 11 по 17 июня 2022 года в Самарской области состоится 38-я Усинская регата (гоночные дни 12-17 июня).

Это одна из массовых регат региона. На старт выйдет более 300 яхт, которые будут соревноваться в 16-ти классах: «Лазер-Стандарт», «Лазер-Радиал», «Лазер 4.7», «Луч», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «420», «29й», «Финн», «Европа», «470», «470-смешанный», «Оптимист», «Зум 8», «Кадет» и «Парусная доска Техно». Главный судья соревнований Игорь Малетин (чемпион РСФСР, заслуженный тренер России, судья всероссийской категории).

За призы Усинской регаты будут бороться дети от 9 лет, а также юноши и девушки, юниоры до 24 лет. В основном это воспитанники спортивных школ Самарского области: «Спортивной школы олимпийского резерва № 6» (бывшей «Самарской школы высшего спортивного мастерства №1»), «Спортивной школы олимпийского резерва №1» и «Спортивной школы олимпийского резерва № 14 "Жигули"». Отделения этих школ открыты в тольяттинских яхт-клубах «Дружба», «Остров Сокровищ», «Искра», а в Самаре подготовка юных яхтсменов организована также на водно-спортивной базе «Волга».

Участниками 38-й Усинской регаты станут и действующие члены Сборной России по парусному спорту, которые родом из нашего региона.

«Существует мнение, что яхтенный спорт только для богатых, - говорит президент Самарской областной федерации парусного спорта Евгений Козлов, - но во всех государственных и бюджетных спортивных школах региона занятия для детей бесплатные».

- Одна из главных задач 38-й Усинской регаты, как и всех других соревнований, проводимых Самарской областной федерацией парусного спорта, - это привлечение молодёжи в яхтенные секции и спортивные школы региона, – подчеркивает Евгений Козлов.

Расписание Регаты:

11 июня 2022 года (суббота) - прибытие яхтсменов в лагерь на реке Уса (в районе турбазы «Золотые пески»), мандатная комиссия.

12 июня (воскресенье) 10:00 торжественное открытие (парад, поднятие флага и пр.).

Начало гонок в 12:00.

13, 14, 15, 16 июня гонки проводятся с 11:00 до 17:00.

17 июня гонки с 11:00. С 13:00 старты не даются.

17 июня (пятница) в 17:00 - торжественное награждение победителей и закрытие регаты, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото: пресс-служба администрации Тольятти