Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием заявок до 20 июня включительно.
Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Послы Победы. Ленинград»
Глава региона отметил, что на самарской земле большое количество трудолюбивых, талантливых, небезразличных людей.
В преддверии Дня России Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям губернии
Программа мероприятий.
Жителей и гостей СО ждут яркие, насыщенные событиями выходные в честь Дня России
Прием будет осуществляться по предварительной записи.
Прокурор Самары Артем Ярыгин проведет личный прием граждан
Ярмарка будет работать в формате «торговля с автомашин» в выходные дни, что позволит снизить издержки фермеров и, как следствие, стоимость товаров. 
11 июня откроется муниципальная ярмарка в Красноглинском районе   
Летом на городских пляжах будут работать 14 спасательных постов.
10 июня на самарских пляжах стартовала работа спасательных постов
Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельные кабинеты – фильтры.
В предстоящие выходные поликлиники региона будут открыты для приема пациентов
С 11 по 17 июня 2022 года в Самарской области  состоится 38-я Усинская регата (гоночные дни 12-17 июня).
38-я Усинская регата соберет большее 300 яхт 
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.39
-1.84
EUR 62.09
-1.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
На стадионе «Металлург»« пройдет детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

38-я Усинская регата соберет большее 300 яхт 

10 июня 2022 16:07
119
С 11 по 17 июня 2022 года в Самарской области  состоится 38-я Усинская регата (гоночные дни 12-17 июня).

С 11 по 17 июня 2022 года в Самарской области  состоится 38-я Усинская регата (гоночные дни 12-17 июня).

Это одна из массовых регат региона. На старт выйдет более 300  яхт, которые будут соревноваться в 16-ти  классах: «Лазер-Стандарт», «Лазер-Радиал», «Лазер 4.7», «Луч», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «420», «29й», «Финн», «Европа», «470», «470-смешанный», «Оптимист», «Зум 8», «Кадет» и «Парусная доска Техно». Главный судья соревнований Игорь Малетин (чемпион РСФСР, заслуженный тренер России, судья всероссийской категории).

За призы Усинской регаты  будут бороться дети от 9 лет, а также юноши и девушки, юниоры до 24 лет.  В основном это воспитанники  спортивных школ Самарского области: «Спортивной школы олимпийского резерва № 6» (бывшей «Самарской школы высшего спортивного мастерства №1»),  «Спортивной школы олимпийского резерва №1» и  «Спортивной школы олимпийского резерва № 14 "Жигули"». Отделения этих школ открыты в тольяттинских  яхт-клубах «Дружба», «Остров Сокровищ»,  «Искра», а в Самаре подготовка юных яхтсменов организована также на водно-спортивной базе «Волга».

Участниками 38-й Усинской регаты станут и действующие члены Сборной России по парусному спорту, которые родом из нашего региона. 

«Существует мнение, что яхтенный спорт только для богатых, -  говорит президент Самарской областной федерации парусного спорта Евгений Козлов, - но во всех государственных и бюджетных спортивных школах региона занятия для детей бесплатные». 

- Одна из главных задач 38-й Усинской регаты, как и всех других соревнований, проводимых Самарской областной федерацией парусного спорта, - это привлечение молодёжи в яхтенные секции и спортивные школы региона, – подчеркивает Евгений Козлов.

Расписание Регаты:

11 июня 2022 года (суббота) - прибытие яхтсменов в лагерь на реке Уса (в районе турбазы «Золотые пески»), мандатная комиссия.  

12 июня (воскресенье) 10:00 торжественное открытие (парад, поднятие флага и пр.). 

Начало гонок в 12:00.

13, 14, 15, 16 июня гонки проводятся с 11:00 до 17:00.

17 июня гонки с 11:00. С 13:00 старты не даются.

17 июня (пятница) в 17:00 - торжественное награждение победителей и закрытие регаты, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

 

Фото:   пресс-служба администрации Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона отметил, что на самарской земле большое количество трудолюбивых, талантливых, небезразличных людей.
10 июня 2022  16:55
В преддверии Дня России Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям губернии
15
По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы
10 июня 2022  13:34
По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы
173
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
10 июня 2022  12:58
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
254
В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022
10 июня 2022  09:37
В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022
221
100 региональных брендов представили свою продукцию.
9 июня 2022  18:53
Первый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России» в Самаре собрал более 100 региональных брендов одежды
824
Весь список