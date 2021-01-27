30 и 31 января в Самаре пройдет лыжный марафон «Сокольи горы»

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30 и 31 января 2021 года в поселке Управленческий в Самаре на территории учебно-спортивного центра «Чайка» состоится 7-ой лыжный марафон "Сокольи Горы" серии #Russialoppet. Трасса лыжного марафона пройдет по лесным просекам в окрестностях Сокольих Гор.

Место привлекает своим уникальным природным ландшафтом. Вместе с Жигулевскими горами Сокольи образуют так называемые Волжские ворота с неповторимым рельефом и великолепными видами.

Необходимо подчеркнуть, лыжный марафон «Сокольи горы» два года подряд занимает призовые места национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта». В 2020 году в марафоне приняло участие порядка 900 спортсменов из 40 регионов России и шести стран, а в этом году планируется участие около 500 лыжников.

28 января откроет марафонский уикенд ночная лыжная гонка дистанции 5 и 10 км, стиль свободный.

30 января участникам предстоит преодолеть свободным стилем одну из четырёх трасс протяженностью 51, 34, 17 и 10 км. 31 января состоятся лыжные старты на дистанциях 30 и 10 км классическим стилем.

Все участники марафона, завершившие дистанцию, получат свидетельство о преодолении марафона и наградную медаль финишера.

Стоит отметить, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой лыжный марафон пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В целях недопущения скопления людей в здании лыжной базы «Чайка» и сокращения одномоментного нахождения участников соревнований будут установлены дополнительные отапливаемые шатры для переодевания и хранения личных вещей. Старты на дистанциях 51, 34, 17, 10 км организуют отдельно в кластерах не более 50 человек с обеспечением социальной дистанции не менее 1,5 метров.

Подробная информация о марафоне — на сайте, передает пресс-служба горадминистрации.