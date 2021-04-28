3 мая болельщики смогут встретиться с Сергеем Корниленко

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3 мая в 16:00 в ТРК "Космопорт" болельщики смогут встретиться с Сергеем Корниленко – легендой "Крыльев Советов", одним из лучших бомбардиров в российской истории клуба в преддверии его прощального матча за самарскую команду.

Всех любителей футбола ждет автограф-сессия с Сергеем, розыгрыш призов от клуба и памятной джерси ФК "Крылья Советов" от PUMA. Каждый покупатель игровой футболки "Крыльев" сможет отправиться на экскурсию по клубной базе "Крыльев" вместе с Сергеем.

Собираясь на автограф-сессию, не забывайте про маски и перчатки, передает пресс-служба ФК "КС".