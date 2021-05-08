Я нашел ошибку
Главные новости:
Трехцветное освещение будет видно и с берегов Керченского полуострова.
Арки Крымского моста в темное время суток будут подсвечены цветами российского флага
Сергей Корниленко в своём прощальном матче довел победный счет до 6:0.
"Крылья Советов" - "Краснодар-2" - 6:0
Конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах, представительница России выступит в первом полуфинале под номером 3.
Манижа "несколько изменила" слова конкурсной песни для "Евровидения"
До Великой Отечественной войны в Алексеевке жили Павел и Прасковья Володичкины.
В Алексеевке состоялась легкоатлетическая эстафета памяти семьи Володичкиных
В Самаре заболел 31 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
По предварительной информации, причиной смерти стало отравление газом.
В Мурманске из-за взрыва самогонного аппарата погибли мужчина и ребенок
Трансляцию парада Победы будет смотреть почти каждый второй россиянин
Трансляцию парада Победы будет смотреть почти каждый второй россиянин
В Самаре День Победы отметят автопробегом
В Самаре День Победы отметят автопробегом
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
-0.44
EUR 89.51
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы
В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

"Крылья Советов" - "Краснодар-2" - 6:0

8 мая 2021 17:06
160
Сергей Корниленко в своём прощальном матче довел победный счет до 6:0.

В последнем домашнем матче ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Арене" в рамках 41-го тура принимали "Краснодар-2".

Матч начался с символического удара по мячу сыном самарской легенды, проводящей свой последний матч за "Крылья", Сергея Корниленко.

На 9-ой минуте встречи Олег Исаенко срезал мяч в свои ворота – 1:0.

На 42 минуте Юрий Горшков красивым ударом отправил мяч в сетку - 2 :0.

А на 44 минуте Владислав Сарвели замкнул передачу Дмитрия Ефремова – 3:0.

На 65 минуте после удара Егора Голенкова мяч рикошетом от Даниила Корнющина влетел в сетку "Краснодара-2" – 4:0.

На 80 минуте лучший бомбардир Иван Сергеев довел свой счет до 40 голов, а счет в матче до 5:0.

На 83 минуте встречи в последний раз на поле в качестве игрока вышел Сергей Корниленко и уже через минуту отправил мяч в сетку ворот гостей – 6:0.

Самарцы продлили беспроигрышную серию до 16 матчей (15 побед, 1 ничья, разница мячей 48:7). С учетом кубковых встреч – 19 матчей с разницей мячей 54:7.

Домашняя серия составляет 19 побед подряд.

Следующий матч для "Крыльев Советов" – ФИНАЛ Бетсити-Кубка России, в котором наша команда в Нижнем Новгороде встречается с московским "Локомотивом". Игра состоится в среду, 12 мая, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Заключительный матч ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" проведут в Калининграде с "Балтикой". Игра 42-го тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ состоится в субботу, 15 мая, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: "Крылья Советов" Сергей Корниленко футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания".
05 мая 2021, 23:42
Победитель первенства ФНЛ "Крылья Советов" не получили лицензию РФС для выступления в РПЛ
"Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания". Футбол в Самаре
715
Футболисты Крыльев Советов завоевали право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-лиге
03 мая 2021, 10:27
Футболисты «Крыльев Советов» завоевали право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-лиге
2 мая состоялось второе дерби сезона первенства ФНЛ «Крылья Советов» — «Акрон». Футбол в Самаре
1217
Легендой "Крыльев Советов", одним из лучших бомбардиров в российской истории клуба в преддверии его прощального матча за самарскую команду.
28 апреля 2021, 22:09
3 мая болельщики смогут встретиться с Сергеем Корниленко
Легендой "Крыльев Советов", одним из лучших бомбардиров в российской истории клуба в преддверии его прощального матча за самарскую команду. Спорт
634
В центре внимания
С момента своего образования государственное радиовещание стало неотъемлемой частью жизни нашего региона.
7 мая 2021  15:04
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем радио 
Общество
442
Еще 17 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
7 мая 2021  13:17
Еще 17 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
427
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в Бессмертном полку онлайн»
7 мая 2021  11:22
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в «Бессмертном полку онлайн»
Общество
465
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
6 мая 2021  13:00
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
Общество
798
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
6 мая 2021  10:47
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
Транспорт
736
Весь список