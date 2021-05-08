"Крылья Советов" - "Краснодар-2" - 6:0

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В последнем домашнем матче ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Арене" в рамках 41-го тура принимали "Краснодар-2".

Матч начался с символического удара по мячу сыном самарской легенды, проводящей свой последний матч за "Крылья", Сергея Корниленко.

На 9-ой минуте встречи Олег Исаенко срезал мяч в свои ворота – 1:0.

На 42 минуте Юрий Горшков красивым ударом отправил мяч в сетку - 2 :0.

А на 44 минуте Владислав Сарвели замкнул передачу Дмитрия Ефремова – 3:0.

На 65 минуте после удара Егора Голенкова мяч рикошетом от Даниила Корнющина влетел в сетку "Краснодара-2" – 4:0.

На 80 минуте лучший бомбардир Иван Сергеев довел свой счет до 40 голов, а счет в матче до 5:0.

На 83 минуте встречи в последний раз на поле в качестве игрока вышел Сергей Корниленко и уже через минуту отправил мяч в сетку ворот гостей – 6:0.

Самарцы продлили беспроигрышную серию до 16 матчей (15 побед, 1 ничья, разница мячей 48:7). С учетом кубковых встреч – 19 матчей с разницей мячей 54:7.

Домашняя серия составляет 19 побед подряд.

Следующий матч для "Крыльев Советов" – ФИНАЛ Бетсити-Кубка России, в котором наша команда в Нижнем Новгороде встречается с московским "Локомотивом". Игра состоится в среду, 12 мая, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Заключительный матч ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" проведут в Калининграде с "Балтикой". Игра 42-го тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ состоится в субботу, 15 мая, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"