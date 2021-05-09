Сергей Корниленко: Для меня было важно сыграть прощальный матч в этой команде и с этим тренером

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Лучший бомбардир в российской истории "Крыльев Советов" Сергей Корниленко, вышедший на замену в матче 41-го тура Олимп-Первенства ФНЛ против "Краснодара-2" (6:0) и через минуту забивший свой 57 гол за "Крылья", поделился эмоциями от прощального матча.

– Сергей, какие эмоции? Сегодня что-то невероятное происходило. Вышел на замену, забил, такой красивый банер, как так вообще все получается?

– Если честно, как будто-то бы какой-то сценарий фантастической книги. Сначала я был в шоке от банера. Это очень круто. Это дорогого стоит. Наверное, на этом стадионе я такого не видел и это на всю жизнь останется в памяти. По поводу гола – я пока вообще не понимаю, что произошло. Для меня было целью просто выйти, попрощаться с нашими дорогими и родными болельщиками. Скажу больше: для меня было важно сыграть прощальный матч именно в этой команде и под руководством именно этого тренера. Потому что в этом году у нас команда с большой буквы. И я хотел очень принять участие в официальной встрече.

– Сегодня еще такое приятное событие, что ваш сын нанес первый удар по мячу. Слезы навернулись на глаза?

– Честно, да. Я думаю, они и пошли. Это было у меня в мечтах, чтобы он сделал первый удар по мячу. Получилось здорово. Также моя супруга была на матче, она все видела, она была в слезах. Это самый счастливый вечер, наверное, в моей жизни. Все сошлось воедино: чемпионство, красивая игра, мой гол с выхода на замену. Я стал лучшим бомбардиром в новейшей истории "Крыльев Советов" при своих болельщиков. Забил в те ворота, где наши болельщики. Огромное спасибо хочется сказать, в первую очередь, команде. Это все они. И игроки великолепные, и тренерский штаб сработал великолепно. Все трудились вместе, это дорогого стоит. Мы были командой на всех уровнях. Начиная от губернатора Дмитрия Азарова, заканчивая главным тренером.

– Что такое "Крылья Советов" в сердце для вас?

– Это в сердце. Это действительно большая часть. Это очень дорого. Я очень хочу, чтобы команда сохранилась у нас максимально в таком составе. И чтобы все у нас было хорошо!

Фото : ФК "КС"