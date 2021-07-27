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В среду, 28 июля стартуют матчи четвертого тура Лиги Губернатора Самарской области «BasketNights» 3х3 среди мужских команд.

28 июля отборочные игры пройдут в Сызрани (уличная баскетбольная площадка на набережной) и Самаре (площадка в парке имени Юрия Гагарина), 29 июля отборочные игры состоятся в Тольятти (площадки у спорткомплекса «Акробат») и Новокуйбышевске (площадка в парке «Дубки»).

30 июля финал тура вновь примет Самара (парк имени Юрия Гагарина).

Начало матчей в Лиге Губернатора Самарской области «BasketNights» 3х3 — в 19.00.

Лига Губернатора Самарской области «BasketNights» 3х3 создана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Участие в лиге бесплатное для всех желающих (категория «16+»), электронная регистрация проходит на сайте. В матчах Лиги Губернатора Самарской области «BasketNights» 3х3 уже приняли участие более 70 мужских и 20 женских команд из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Жигулевска и других городов и муниципальных образований нашей губернии.

Туры проходят еженедельно в течение всего календарного года.Федерация баскетбола Самарской области

Фото из открытых источников