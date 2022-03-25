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После матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против "Сочи" (3:2) футболисты "Крыльев Советов" получили три выходных дня.

Сегодня наша команда собралась в Самаре, где начала подготовку к матчу 23-го тура против "Уфы". В расположении команды находятся все футболисты, за исключением Антона Зиньковского, Владислава Сарвели и Сергея Пиняева, которые находятся в расположении главной и молодежной сборных России.

26 марта у "Крыльев" запланирована контрольная игра против "Рубина". Встреча пройдет в Казани.

Поединок с "Уфой" пройдет на "Солидарность Самара Арене" 2 апреля и начнется в 15:00. Билеты на эту встречу можно приобрести здесь.