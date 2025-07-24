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25 и 26 июля в Самарской области пройдет юбилейная XXV регата памяти Владимира Высоцкого. Организатором мероприятия выступают самарский «Центр-музей Владимира Высоцкого» и ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий».



Фестиваль-регата проводится с 2001 года и объединяет яхтсменов от Сочи до Владивостока.



Идея создания регаты принадлежит мастеру спорта СССР, яхтенному капитану Всеволоду Ханчину, который на протяжении многих лет являлся президентом «Центра-музея Высоцкого».



Программа регаты:



Гонка среди крейсерских яхт на короткой дистанции - 2,5 морской мили

25 июля

старт в 16:00

Самара, о. Голодный



Гонка среди крейсерских яхт на длинной дистанции - 20 морских миль

26 июля

старт в 11:00

Тольятти, яхт-клуб «Дружба»



На регате будут разыграны переходящий Кубок полномочного представителя Президента России в Федеральном собрании РФ, переходящий Кубок Губернатора Самарской области, переходящий Кубок Главы г.о. Самара и главный приз – сертификат на 25 000 рублей, учрежденный ООО «Фордевинд-Регата» г. Санкт-Петербург.

Фото: минспорта СО