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24 и 25 июля в Самаре состоится регата памяти В.С.Высоцкого

9 июля 2021 13:31
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24 и 25 июля в Самаре состоится регата памяти В.С.Высоцкого

25 июля  водной акватории базы «Буревестник» острова Голодный г.о.Самара и 24 – 25 июля 2021 года в водной акватории яхт-клуба «Дружба» (Тольятти, Комсомольское шоссе, д.38) состоится Фестиваль — регата памяти В.С. Высоцкого.

Предварительные заявки на участие в фестивале направляются в «Центр-музей В.Высоцкого» на электронную почту: yachtor@mail.ru  до 24 июля 2021 года.

24 июля в Тольятти состоятся гонки крейсерских яхт, а 25 июля  юноши и девушки посоревнуются в гонках классов  «Луч – радиал», «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «Лазер 4,7».

25 июля в Самара на старт выйдут  крейсерские яхты.

Победители  фестиваля будут награждены медалями и памятными призами. Участники соревнований, занявшие в гонках вторые и третьи места, получат памятные призы.

Фото pixabay.com

Теги: парусный спорт регата яхты

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