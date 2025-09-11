20 сентября в Самаре состоится «Кросс нации» - Всероссийский день бега!

145

Чтобы стать участником мероприятия, нужно:

выбрать посильную дистанцию: массовый старт на 1500 метров или спортивные забеги по возрастным категориям от 1000 до 12000 метров

пройти регистрацию на портале Госуслуг: www.gosuslugi.ru/600563/1/f...

пройти комиссию по допуску, предъявив документы (паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинский допуск), и получить стартовый номер

Комиссия по допуску будет работать с 15 по 19 сентября в МТЛ-2 с 12 до 20 часов и в день старта на лыжной базе ГАУ ДО СШ «Чайка». В комиссию также принимаются групповые заявки от организаций, подписанные медицинским работником и руководителем организации.

Стартуй вместе со всей страной 20 сентября!