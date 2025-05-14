20 мая в спорткомплексе Самарского политеха состоится торжественное открытие II Всероссийского турнира по боксу

Я нашел ошибку
Главные новости:
Около 700 жителей двух сел будут получать помощь в современных условиях.
В этом году в Елховском районе возведут два новых ФАПа
В связи с реконструкцией тепловых сетей.
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта по улице Г.Димитрова
Водитель отечественного автомобиля госпитализирован.
На автодороге «М-5 Урал» 1041,5 км столкнулись Toyota и Lada Granta
Сотрудники полиции и противопожарной службы Самарской области работали на месте ДТП.
В Волжском районе столкнулись два большегруза  
Вячеслав Федорищев отмечал, что «Передовые инженерные школы» являются инструментами, которые  позволят обеспечить региону новое качество развития, откроют дополнительные возможности для опережающего роста экономики.
Самарский университет и СамГМУ представили результаты работы Передовых инженерных школ
Планируется, что легкоатлетический праздник объединит более 180 тысяч бегунов по всей России. 
Самара присоединится к всероссийскому полумарафону с синхронным стартом «ЗаБег.РФ»
В течение пяти дней обучающиеся погрузятся в мир адаптированных игр и инклюзивных практик.
Самарцев с ОВЗ и волонтеров приглашают к участию в программе «Инклюзия и игропрактики»
Разговоры с подростками были посвящены системе судебных и правоохранительных органов Российской Федерации.
Руководство регионального Роскадастра приняло участие в просветительском проекте «Право в школы»
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.55
-0.34
EUR 89.7
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
«Вы – гордость региона»: Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям
В СОУНБ стартует майский цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

20 мая в спорткомплексе Самарского политеха состоится торжественное открытие II Всероссийского турнира по боксу

14 мая 2025 13:39
165
20 мая в спорткомплексе Самарского политеха состоится торжественное открытие II Всероссийского турнира по боксу

20 мая в спорткомплексе Самарского политеха состоится торжественное открытие II Всероссийского турнира по боксу памяти академика РАРАН, почётного гражданина Самары, президента нашего университета В.В. Калашникова. В соревнованиях примут участие спортсмены Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей, Татарстана, Башкортостана и Мордовии.

Напомним, первый турнир прошёл в 2024 году. За победу в нём  сражались 44 спортсмена из четырех российских регионов.

Владимир Калашников (1944-2019) проработал в Политехе более полувека. В 1999 году он был избран ректором СамГТУ, утвержден президентом опорного университета. Под его руководством вуз стал крупнейшей кузницей инженерных кадров в регионе.

Соревнования продлятся до 22 мая.

Место проведения: ул. Лукачёва 27,  спортивный комплекс Политеха.

Начало турнира 20 мая в 17:00.

Полуфинальные бои состоятся 21 мая (начало – в 17:00), а финал и награждение победителей – 22 мая (начало – в 14:00)

12+

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
14 мая 2025  13:34
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
173
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
14 мая 2025  12:51
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
193
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
14 мая 2025  12:06
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
194
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
14 мая 2025  11:33
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
174
Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты, подходы и задачи Правительства региона в финансовой сфере.
13 мая 2025  14:52
Вячеслав Федорищев принял участие в расширенном заседании коллегии министерства финансов Самарской области
533
Весь список