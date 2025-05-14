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20 мая в спорткомплексе Самарского политеха состоится торжественное открытие II Всероссийского турнира по боксу памяти академика РАРАН, почётного гражданина Самары, президента нашего университета В.В. Калашникова. В соревнованиях примут участие спортсмены Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей, Татарстана, Башкортостана и Мордовии.

Напомним, первый турнир прошёл в 2024 году. За победу в нём сражались 44 спортсмена из четырех российских регионов.

Владимир Калашников (1944-2019) проработал в Политехе более полувека. В 1999 году он был избран ректором СамГТУ, утвержден президентом опорного университета. Под его руководством вуз стал крупнейшей кузницей инженерных кадров в регионе.

Соревнования продлятся до 22 мая.

Место проведения: ул. Лукачёва 27, спортивный комплекс Политеха.

Начало турнира 20 мая в 17:00.

Полуфинальные бои состоятся 21 мая (начало – в 17:00), а финал и награждение победителей – 22 мая (начало – в 14:00)

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