20 и 21 сентября в Самаре состоится областной турнир «Шахматная семья»

13 сентября 2025 13:46
102
20 и 21 сентября в Самаре состоится областной турнир «Шахматная семья»

20 и 21 сентября в Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского состоится областной турнир «Шахматная семья».

К участию приглашаются команды, состоящие из 2 человек - членов одной семьи или родственников. Один из участников должен быть не старше 2006 года рождения.

 Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени на обдумывание - 15 минут каждому участнику до конца партии.

 Заявки принимаются по почте: samchess@yandex.ru до 18 сентября.

 Самара, Московское шоссе, 125б

 20 сентября | 14:30
регистрация команд
 20 сентября | 15:30
открытие соревнований
 21 сентября | 15:00

