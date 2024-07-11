16 -летний российский футболист подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

73

Атакующий полузащитник из Дагистана Амир Ибрагимов подписал контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской), передает РБК.

О сроках контракта и его сумме, не сообщается.

Ибрагимову 16 лет. Он играл за юношеские команды разных возрастов. Также привлекался к матчам в составе «Манчестер Юнайтед» среди игроков до 18 лет. Он уже заигран за юношескую сборную Англии до 15 и 16 лет.

Фото: pxhere.com