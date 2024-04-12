14 апреля в Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики

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14 апреля в Самаре пройдет традиционный Космический полумарафон - легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики.



Событие состоится в Самаре в девятый раз и соберет 3000 участников из 180 городов России.



Трасса пройдет вдоль набережной реки Волга, старт и финиш – на второй очереди набережной около бассейна ЦСКА. Торжественное открытие в 9.00.



В связи с проведением марафона будет временно ограничено движение по улицам Лесной, Волжскому проспекту и Максима Горького.



В забеге примет участие амбассадор донорства костного мозга в России Артем Алискеров в рамках акции #УЛЬТРА50.