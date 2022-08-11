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13 августа - День физкультурника на «Солидарность Самара Арена»

11 августа 2022 16:51
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Программа праздника. Вход на каждую локацию СВОБОДНЫЙ!

В субботу, 13 августа, в 15:00 на территории стадиона «Солидарность Самара Арена» пройдет праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню физкультурника.

Жителей и гостей города ожидает яркая концертная программа, где они смогут не только принять участие в интерактивных играх, мастер-классах и квесте с вкусными призами, но и увидеть увлекательное автомотошоу.

Также для желающих получить порцию адреналина будет открыт «Парк экстремальных видов спорта», в котором будут проходить показательные выступления спортсменов BMX и мастер-класс по скейтборду.

В 16:00 каждый гость сможет поболеть за нашу футбольную команду во время прямой трансляции матча «Крылья Советов» – «Локомотив».

Вечером для сторонников уютного и творческого вечера пройдет кинопоказ художественного фильма «Чемпионы».

Также всех поклонников активного досуга приглашают в СКК «Дворец спорта им. Владимира Высоцкого», где в 12.00 состоится мастер-класс по фигурному катанию, а в 12:30 – бесплатные массовые катания на коньках. Запись и подробная информация по телефону: 8 (846) 933-41-55. 

Программа праздника на территории стадиона «Солидарность Самара Арена»:

15:00 – начало работы интерактивных площадок:

МК: чайная церемония, мозайка, оригами.

Мини-гольф, боулинг, МегаДженга, гигантские шахматы, снукболл, баскетбол, теннис.

15:30 – Брейк Данс шоу;

15:34 – шоу барабанов Beat Makers;

16:00 – прямая трансляция матча «Крылья Советов» - «Локомотив»;

16:45 – футбольная викторина;

17:45 – АвтоМотошоу;

18:00 – концертные выступления;

18:55 – танцевальный флешмоб;

19:35 – юмористическое выступление команды КВН;

20:20 – Показ художественного фильма «Чемпионы»

Вход на каждую локацию СВОБОДНЫЙ!

 

Фото:   минспорт СО

 

Теги: Мероприятия

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