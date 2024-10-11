12 октября на стадионе "Солидарность Самара Арена" сыграет сборная России по регби

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Лучшие игроки нашей страны будут противостоять "Русским Барбарианс" - легионерам, выступающим в чемпионате России. Матч носит статус Кубка князя Оболенского - одного из сильнейших регбистов начала XX века.



Александр Оболенский родился в Петрограде в 1916 году. Позднее проживал в Британии. Играл в регби за университетскую команду, а также за команды "Лестер Тайгерс" и "Росслин Парк". В январе 1936 года был включен в сборную Англии по регби, не имея британского гражданства, которое получил несколькими месяцами позже. Прославился в матче с "Олл Блэкс" (сборной Новой Зеландии) в 1936 году. Англичане победили со счетом 13:0 благодаря двум попыткам Оболенского. Это была первая в истории победа Англии над Новой Зеландией.



После начала Второй мировой войны Александр Оболенский поступил на службу в 504-ю эскадрилью королевских военно-воздушных сил. 29 марта 1940 года погиб, совершая посадку на истребителе во время тренировочного полета.



В прошлом году в матче на Кубок князя Оболенского в Самаре сильнее были "Барбарианс" - 25:21. Чем закончится противостояние на этот раз? Приходите и увидите своими глазами!



Начало игры в 15:30. Вход на стадион по бесплатным билетам. Бронирование билетов на сайте: samara.rugby.ru.