12 марта состоится региональный этап зимнего фестиваля ГТО

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В субботу, 12 марта, в Самарской области состоится региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди участников в возрасте от 18 до 59 лет.



Фестиваль пройдет на территории ГАУ СО «Учебно-спортивный центр «Чайка» по адресу: Волжский район, тер. Лесная, ул. Олимпийская, зд. 4. Начало мероприятия в 10:30.



В мероприятии примут участие команды муниципальных образований Самарской области. В составе каждой команды – 2 мужчин и 2 женщины в возрасте от 18 до 59 лет, что соответствует VI-IX ступеням комплекса ГТО. В программе соревнований – зимняя комплексная эстафета ГТО и состязания по перетягиванию каната.



Команды для участия в фестивале формируют органы местного самоуправления муниципальных образований Самарской области.

Фото: минспорт СО