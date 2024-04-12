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11 и 12 апреля в Москве проходит спортивно-деловой форум "Мы вместе. Спорт", на котором обсуждаются актуальные вопросы развития физической культуры и спорта в России.



В форуме принимает участие делегация Самарской области: министр спорта Лидия Рогожинская, руководитель управления развития физической культуры и массового спорта Дмитрий Чесалин, Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области.



В рамках форума министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провел круглый стол, посвященный подготовке и проведению Спортивных игр стран БРИКС в Казани с 12 по 23 июня. В программе игр более 25 видов спорта, ожидается более 50 стран-участников.



Также обсуждались итоги зимней спартакиады, социальные эффекты проектов в сфере физкультуры и спорта, новые форматы популяризации футбола, развитие спорта на воссоединенных территориях и другие вопросы.



Трансляции форума можно найти по ссылке: https://sportforumlive.ru/translyacii/