10 августа в Самаре отметят День физкультурника

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Физкультурно-спортивные мероприятия пройдут во всех городах и районах Самарской области.



Центральной площадкой станет набережная Волги в Самаре. В 8 утра на Первомайском спуске состоится "Зарядка с чемпионом", в течение дня будут проходить матчи всероссийских соревнований "Оранжевый мяч", с 17 часов начнут свою работу 40 интерактивных площадок федераций по видам спорта, фитнес-клубов, спортивных сообществ, состоятся фестивали единоборств и киберспорта, показательные выступления летчиков и парашютистов.



Пройдет финал семейных соревнований "ГТО и Я - одна семья!" с участием 17 команд из городов и районов области.



Все гости праздника станут его активными участниками - вас ждут флешмобы, квесты, конкурсы, мастер-классы и бесплатные тренировки на пляже.



Приглашаем всех!