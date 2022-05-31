177

В среду, 1 июня, стартует летний баскетбольный сезон!



В Международный день защиты детей в Самаре в Струковском саду (ул.Красноармейская, 2) с 13 до 15 часов состоится фан-турнир по баскетболу 3х3 для всех желающих, без возрастных ограничений.



Игры пройдут на сертифицированном FIBA покрытии для игры 3х3.

Побросать мяч на нем можно будет и по завершении фан-турнира, с 15 до 21 ч.



Также в рамках спортивного праздника состоится чествование команды "Самара-СШОР №1" - победителя Всероссийских соревнований по баскетболу среди юношей 2008 года рождения.

Фото: минспорта СО