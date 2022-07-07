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Животноводы Самарской области заготавливают качественный корм для предстоящей зимовки скота   

7 июля 2022 17:30
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Качественные корма – залог здоровья и высокой продуктивности животных.

Животноводческие предприятия Самарской области ведут заготовку питательного и качественного корма для предстоящей зимовки скота. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на 7 июля 2022 года, сельхозорганизациями заготовлено сена 46 тыс. тонн, сенажа 96 тыс. тонн, в фермерских хозяйствах (КФХ) соответственно 59,5 тыс. тонн и 9 тыс. тонн, в личных подсобных хозяйствах собрано сена 104,8 тыс. тонн.

Особое внимание заготовке многолетних трав: кострец, люцерна, донник. Кроме традиционных кормов – сена и сенажа – в хозяйствах идет заготовка силоса и соломы.

«Травостой в этом году очень хороший, за свой двадцатилетний стаж работы не припомню такого изобилия. Соответственно и сена будет много, – уверен председатель СПК «Заря», где содержат 600 голов крупного рогатого скота, из них 250 дойных коров, Александр Лукьянов. - Все благодаря майским дождям и большому количеству влаги. Мы уже заготовили сенаж из многолетних трав. Сейчас приступили к уборке сена из бобовых и злаковых, оно скошено и теперь собирается в тюки. Питательный и полезный будет корм для бурёнок».

От качества кормов напрямую зависит качество полученного молока, а значит – вкус и польза молочных продуктов.

В одном из крупнейших в Исаклинском районе животноводческих хозяйств – АО «Красный Ключ» - содержат около тысячи голов крупного рогатого скота, из них более 400 – дойные коровы. На каждую дойную корову в среднем приходится по 22 литра молока в сутки. Перед животноводами стоит задача по увеличению поголовья. Сейчас здесь ежедневно появляются по два-три теленка.

Как говорят на предприятии, причина продуктивности – сбалансированные корма и селекционная работа. В прошлом году АО «Красный Ключ» был присвоен статус племенного хозяйства.
В селе Малое Микушкино работает цех по переработке молока. В сутки тут перерабатывают более 3 тонн сырого молока. Натуральную продукцию под маркой «ТАФКО» - сыры, сметану, кефир и ряженку знают и любят жители района и далеко за его пределами. При чем сыры изготавливают нескольких сортов: исаклинский, пармезан, грюйер, гауда. За два последних на международном конкурсе в Сочи в прошлом году исаклинцы получили серебряную медаль.
В планах у переработчиков выйти на полную мощность цеха – 10 тыс. литров молока в сутки. Санкции этим планам не помеха – все оборудование отечественного производства.

«Стараемся справляться с задачей, поставленной Губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, по производству нашей местной продукции. Наш район издавна славится сельским хозяйством и особенно животноводством. У нас производят большой ассортимент продукции, в том числе мясных изделий, а с 2020 года благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» - и молочных. В хозяйствах района порядка 15 тысяч голов дойных коров (без учета личных подворий), на переработку идёт более 40 тонн молока ежедневно. Сырьё качественное, пригодное для изготовления сыров. В этом году различными культурами засеяно более 65 тысяч гектаров. И 40% насаждений – растения, которые пойдут на корм КРС. Отрасль сельского хозяйства имеет серьёзную государственную поддержку, в прошлом году из бюджетов разных уровней район получил более ста миллионов рублей. За счет этих средств аграрии получили компенсацию за понесенные расходы на ГСМ и на приобретение высокобелковых добавок для коров. А на каждый литр реализованного молока хозяйствам выделяли субсидию до 5,5 рублей. В рамках национального проекта в минувшем году мы смогли приобрести более 100 голов КРС для замены в хозяйствах скота. Считаю, что сегодня сельское хозяйство – активно развивающаяся отрасль, которая может работать с прибылью», - говорит Дмитрий Семенов, руководитель управления сельского хозяйства Исаклинского района.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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