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XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский
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XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский

2 сентября 2023 15:07
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Все площадки выставки полностью готовы к встрече гостей.

XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу!

Все площадки выставки полностью готовы к встрече гостей.

Уже идет первое мероприятие деловой программы: «Межрегиональный семинар по развитию сельской кооперации».

На площадке Контактного зоопарка пройдут детские игровые программы.

Павильон Среднего Профессионального Образования проводит мастер-классы для будущих кадров агропромышленного комплекса.

Буренки готовятся к конкурсному «дефиле» на манеже.

На главной сцене началась концертная программа: для гостей и участников выставки выступают творческие коллективы муниципальных районов Самарской области.

Вас ждут 2 и 3 сентября по адресу: пос. Усть-Кинельский, Шоссейная, 82.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Мероприятия

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