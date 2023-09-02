XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский

365

XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу!



Все площадки выставки полностью готовы к встрече гостей.



Уже идет первое мероприятие деловой программы: «Межрегиональный семинар по развитию сельской кооперации».



На площадке Контактного зоопарка пройдут детские игровые программы.



Павильон Среднего Профессионального Образования проводит мастер-классы для будущих кадров агропромышленного комплекса.



Буренки готовятся к конкурсному «дефиле» на манеже.



На главной сцене началась концертная программа: для гостей и участников выставки выступают творческие коллективы муниципальных районов Самарской области.



Вас ждут 2 и 3 сентября по адресу: пос. Усть-Кинельский, Шоссейная, 82.

Фото: пресс-служба Правительства СО