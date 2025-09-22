Выпускник «Школы героев» Владимир Пудов представил инновационный проект с использованием агродронов на Поволжской агропромышленной выставке

173

На XXVII Поволжской агропромышленной выставке, которая прошла в поселке Усть-Кинельский на территории Поволжской машиноиспытательной станции, одним из ключевых событий стала презентация перспективного проекта с использованием агродронов. Его представил выпускник первого потока «Школы героев», заместитель муниципального района Кинельский Владимир Пудов.

Проект героя направлен на обучение ветеранов специальной военной операции управлению современной сельскохозяйственной техникой – дронами для обработки сельскохозяйственных культур. Инициатива решает сразу две важные задачи: обеспечивает аграрную отрасль высококвалифицированными кадрами и создает достойные условия для трудоустройства и адаптации защитников Отечества.

«Это направление сейчас у нас очень хорошо развивается. Агродроны — это транспорт будущего. Наша цель – чтобы ребята в сельской местности приходили и устраивались операторами дронов, получая достойную зарплату. Здесь, на выставке, мы как раз показываем наши дроны-опрыскиватели, на которых в будущем смогут работать ветераны СВО», — отметил Владимир Пудов.

Экспозиция с агродронами вызвала живой интерес у посетителей и участников масштабного форума, собравшего более 500 сельхозпредприятий из 20 регионов России. Проект был представлен в рамках выставочной программы, которая включала демонстрацию новейшей техники, перспективных сортов растений и пород животных, а также подписание соглашений о сотрудничестве.

Официальное открытие выставки дал врио вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко. Он подчеркнул федеральное значение мероприятия как ключевой площадки для демонстрации достижений, обсуждения трендов и перспектив развития АПК.

Одна из главных целей выставки – внедрение передовых достижений науки и техники в агропромышленный комплекс и привлечение в отрасль новых специалистов через инновационные и социально значимые инициативы.

Поволжская агропромышленная выставка – одно из крупнейших аграрных мероприятий в России с федеральным статусом. Ежегодно она объединяет ведущие агрохолдинги, производителей техники, научные институты и фермерские хозяйства для демонстрации достижений и обмена опытом.

Фото – из архива Владимира Пудова