Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.
Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
Будьте внимательны и осторожны!
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Выпускник «Школы героев» Владимир Пудов представил инновационный проект с использованием агродронов на Поволжской агропромышленной выставке

22 сентября 2025 14:16
173
Проект героя направлен на обучение ветеранов СВО управлению современной сельскохозяйственной техникой – дронами для обработки сельскохозяйственных культур.

На XXVII Поволжской агропромышленной выставке, которая прошла в поселке Усть-Кинельский на территории Поволжской машиноиспытательной станции, одним из ключевых событий стала презентация перспективного проекта с использованием агродронов. Его представил выпускник первого потока «Школы героев», заместитель муниципального района Кинельский  Владимир Пудов.

Проект героя направлен на обучение ветеранов специальной военной операции управлению современной сельскохозяйственной техникой – дронами для обработки сельскохозяйственных культур. Инициатива решает сразу две важные задачи: обеспечивает аграрную отрасль высококвалифицированными кадрами и создает достойные условия для трудоустройства и адаптации защитников Отечества.

«Это направление сейчас у нас очень хорошо развивается. Агродроны — это транспорт будущего. Наша цель – чтобы ребята в сельской местности приходили и устраивались операторами дронов, получая достойную зарплату. Здесь, на выставке, мы как раз показываем наши дроны-опрыскиватели, на которых в будущем смогут работать ветераны СВО», — отметил Владимир Пудов.

Экспозиция с агродронами вызвала живой интерес у посетителей и участников масштабного форума, собравшего более 500 сельхозпредприятий из 20 регионов России. Проект был представлен в рамках выставочной программы, которая включала демонстрацию новейшей техники, перспективных сортов растений и пород животных, а также подписание соглашений о сотрудничестве.

Официальное открытие выставки дал врио вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко. Он подчеркнул федеральное значение мероприятия как ключевой площадки для демонстрации достижений, обсуждения трендов и перспектив развития АПК.

Одна из главных целей выставки – внедрение передовых достижений науки и техники в агропромышленный комплекс и привлечение в отрасль новых специалистов через инновационные и социально значимые инициативы.

Поволжская агропромышленная выставка – одно из крупнейших аграрных мероприятий в России с федеральным статусом. Ежегодно она объединяет ведущие агрохолдинги, производителей техники, научные институты и фермерские хозяйства для демонстрации достижений и обмена опытом.

 

Фото – из архива Владимира Пудова

 

Теги: Самара

В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
519
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
480
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
723
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
729
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
495
