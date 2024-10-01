В Самаре состоялся IV Съезд пчеловодов области

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Организовали мероприятие региональные отделения Союза пчеловодов России и Союза промышленных пчеловодов России. В работе съезда приняли участие пчеловоды Самарской области и регионов Российской Федерации – всего более 100 человек.



На встрече присутствовали и представители ГБУ ДПО «Самара – АРИС». На протяжении всего мероприятия они проводили консультации по мерам государственной поддержки, рассказывали об образовательных и консультационных услугах, предоставляемых учреждением, сообщает Минсельхозпрод региона.

Фото Минсельхозпрод региона.