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В губернии 20 и 21 сентября пройдет Поволжская агропромышленная выставка
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В губернии 20 и 21 сентября пройдет Поволжская агропромышленная выставка

17 сентября 2024 14:16
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Ежегодно ее посещает более 50 000 жителей.

В Самарской области 20 и 21 сентября 2024 года пройдет XXVI Поволжская агропромышленная выставка – 2024.

Региональная выставка, организатором которой выступает Правительство Самарской области, приобрела федеральный статус и проходит при поддержке министерства сельского хозяйства России. Ежегодно ее посещает более 50 000 жителей. 

Сельскохозяйственная выставка является площадкой для обмена опытом, презентации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития и точек роста АПК. Под своей эгидой выставка собирает ведущих и начинающих специалистов отрасли, представителей крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, владельцев личных подворий и дачных участков, деятелей аграрной науки, преподавателей и студентов различных учебных заведений, гостей со всего региона и субъектов ПФО.

Российские селекционеры и производители современной сельхозтехники, средств защиты растений, удобрений и агрохимии представят специалистам и гостям все самые лучшие технологии, сорта, оборудование и технику. Для экспертов и участников отрасли пройдут круглые столы, консультации и подписания соглашений.

На площадке выставки можно узнать о мерах государственной поддержки и обсудить перспективы развития малого агробизнеса. Кроме того, гостей мероприятия ждет фермерская ярмарка с местной продукцией. Будет работать и визитная карточка агропромышленной выставки — экспозиция «Сельская улица», на которой будут представлены все 27 районов губернии.

Разделы выставки:

– Машины и оборудование для растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, запасные части, комплектующие, ГСМ;

– Растениеводство. Удобрения и средства защиты растений;

– Животноводство;

– Ветеринария. Корма. Средства ухода;

– Агрострахование. Агролизинг. Кредитование;

– Информационно-консультационное и научное обеспечение;

– Пищевая и перерабатывающая промышленность;

– Оборудование для перерабатывающей сферы. Упаковка;

– Услуги для предприятий и частных лиц;

– Сельское строительство, материалы;

– Садоводство. Цветоводство. Овощеводство;

– Народные промыслы.

26-я Поволжская агропромышленная выставка будет работать в течение двух дней 20-21 сентября 2024 с 9:00 до 17:00 в поселке Усть-Кинельский.

Обращаем внимание автовладельцев: в связи с большим количеством гостей может потребоваться больше времени на поиск парковочного места. Организаторы просят отнестись с пониманием. Для удобства посетителей выставки организована бесплатная доставка автобусами, которые будут курсировать с 9.00 до 16.00 от площади Кирова (ВиваЛенд) до п.Усть-Кинельский.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

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