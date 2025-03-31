спрос на сельскохозяйственных рабочих в агросекторе за год вырос более чем втрое

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Российский агропромышленный комплекс активно готовится к весеннему сезону, наращивая кадровый потенциал. По данным платформы «Авито Работа», зимой 2024/2025 спрос на сельскохозяйственных рабочих вырос более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средняя предлагаемая зарплата для этих сотрудников составила 91 619 руб/мес при фиксированном графике работы.

На втором месте по темпам роста находятся овощеводы — количество вакансий для них с зимы 2023/2024 годов увеличилось в 3 раза (+203%). Кроме того, эта профессия лидирует по уровню зарплат среди рассматриваемых специальностей агропромышленности.

Чаще стали требоваться доярки — вакансий для них стало больше в 2,5 раза (+155%) по сравнению с зимой 2023/2024 годов. Средний уровень зарплатных предложений в объявлениях для доярок составляет 60 828 руб/мес.



Активнее стали искать и других специалистов агросектора. Так, за год в 2 раза (+101%) больше стало предложений о работе для зоотехников и почти на треть (+31%) выросло число вакансий для агрономов.

По данным исследования платформы, самые высокие зарплаты предлагаются уже упомянутым овощеводам — в среднем 109 006 руб/мес, что на 108% выше по сравнению с прошлым годом. Высокие зарплатные предложения связаны с тем, что часто эти специалисты требуется на вахту, где фактический заработок может варьироваться в зависимости от ее длительности (работодатели обычно предлагают занятость на 15/30/45/60/90 дней).

Второй в списке высокооплачиваемых аграриев стала профессия тракториста. Водители тракторов при трудоустройстве на вакансии, размещенные этой зимой, могли рассчитывать на средний заработок в размере 107 865 руб/мес (+71% за год).

В тройке самых высокооплачиваемых профессий в сельском хозяйстве оказалась также специальность агронома — новые сотрудники могут претендовать на среднюю зарплату в 91 619 руб/мес.

Для сравнения, прошлой зимой средние зарплатные предложения для соискателей в сельскохозяйственном секторе достигали 61 281 руб/мес.