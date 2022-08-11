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Самарские селекционеры ведут работу по замене импортного посевного материала

11 августа 2022 14:28
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На тематическом Дне поля состоялась презентация нового сорта картофеля «Джулия», разработанного самарскими селекционерами.

На тематическом Дне поля, прошедшем в муниципальном районе Похвистневский на базе агропредприятия «Агростар», состоялась презентация нового сорта картофеля «Джулия», разработанного самарскими селекционерами.

Сорт «Джулия» уже прошел двухлетние государственные сортоиспытания. Планируется, что уже в этом году предприятие предложит картофелеводам региона 30 тонн высококачественного семенного картофеля первой репродукции. Сейчас в разработке находится еще один перспективный сорт картофеля под рабочим названием «Альва». Значительная селекционная работа, оригинальное семеноводство перспективных сортов картофеля ведется в рамках комплексного научно-технического проекта «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области».

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность самообеспечения агропромышленного комплекса качественным посевным и посадочным материалом. В современных условиях наличие собственных семян является залогом будущего урожая и продовольственной безопасности. Сегодня специализированными хозяйствами губернии уже началась уборка «второго хлеба». Собрано 700 тонн картофеля при средней урожайности 280 ц/га.

В этом году в Самарской области картофелем засеяно 129 тысяч гектаров. На полях региона успешно культивируют перспективные сорта российской селекции – «Гулливер», «Гранд» и «Фиолетовый». Скоро этот список пополнится «Джулией». 

«Джулия» относится к ранней группе спелости со сроком вегетации от всходов до уборки 75-85 дней. В процессе лабораторных исследований картофель показал очень высокую устойчивость к бактериальным и вирусным болезням. Урожайность при соблюдении технологии выращивания составляет от 50 до 60 тонн с гектара. Сорт хорошо хранится, период покоя- длительный; устойчив к механическим повреждениям: отлично подходит для фасовки и упаковки.

В Самарской области участниками проекта КНТП по семеноводству картофеля помимо ООО «Агростар», являются представители науки, ИП Глава КФХ Цирулев Е.П., ООО «МАГ», ООО «Скорпион» и ЗАО «Луначарск». Основная задача проекта – формирование фонда семенного материала новых сортов собственной селекции и сортов картофеля отечественной селекции. Генеральный директор «МАГ» Владимир Молянов уверен, что «Джулия» войдет в 20-ку лучших сортов картофеля: «У нее высокий потенциал. Но только потребитель по достоинству оценит, какой сорт получился». 

В рамках реализации проекта ведется производство мини-клубней, семенного картофеля высоких репродукций, исходного семенного материала с применением энергосберегающих приемов освещения в условиях теплицы и укрывного материала в полях. Благодаря реализации проекта на базе ООО «Агростар» открыта селекционная лаборатория. Строительство и приобретение необходимого оборудования стало возможным благодаря софинансированию из федерального и регионального бюджетов. Современная лаборатория позволяет провести полный цикл селекции, а также обеспечить правильное хранение для более чем 16 тысяч семян. Созданные условия позволяют успешно работать над разработками новых сортов.

«Выведение новых сортов сельскохозяйственных культур таких, как картофель, свекла, соя, технических культур, и размножение семенного материала сейчас становятся приоритетными в рамках федеральной научно-технической программы. Аграрии Самарской области сегодня уже занимаются рядом направлений», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

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