Самарские аграрии приступили к высадке в открытый грунт рассады сельдерея, лука-порея и шпината

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Под посадку экзотических культур поволжский лидер по производству овощей - Группа компаний «Самарские овощи» – предусмотрел более 30 гектаров. Так, на 20 га расположился сельдерей черешковый и листовой, по 4 га занимают лук-порей и сельдерей корневой. Увеличены площади посадки шпината и руколы.

Надежный задел продовольственной безопасности нашего региона в условиях санкций – одна из важнейших задач, поставленных губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Как рассказали в хозяйстве, первый эксперимент по выращиванию сельдерея на площади 3 гектара в прошлом году дал положительный результат. Поэтому сейчас под салатные культуры отведены значительные площади. «Это наш вклад в импортозамещение. Пока что до 70% сельдерея на российском рынке был привозным. Мы хотим изменить это соотношение», - поделилась планами Анна Денисова, руководитель тепличного комплекса ГК «Самарские овощи».

Необходимо отметить, что ГК «Самарские овощи» является лидером по производству картофеля и овощей не только в Самарской области, но занимает передовые позиции по России. В овощехранилищах предприятия единовременно может храниться до 120 тыс. тонн продукции, а мощности распределительного центра дают возможность отгружать до 700 тонн продукции ежедневно, из них – 200 тонн мытой продукции, что сегодня очень важно для успешной реализации.

Помимо картофеля предприятие занимается выращиванием овощей из «борщевого набора» - лук, морковь, капуста белокочанная, свекла. Еще здесь освоили производство топинамбура (его и перерабатывают), пекинской капусты. В этом году ассортимент экзотической продукции еще расширился.

Всю рассаду овощей хозяйство выращивает в собственных теплицах.

Для посадки новых культур в открытый грунт и уходу за ними предприятие приобрело специальный автоматический агрегат, который сажает, пропалывает, культивирует. Таким образом, одно устройство выполняет все операции.

Весь полученный урожай будет реализован через торговые сети на территории региона.

Всего в Самарской области по данным на 1 июня 2022 года посажено более 3,2 тыс. га картофеля и свыше 2,3 тыс. га овощей открытого грунта.

Фото: пресс-служба облправительства