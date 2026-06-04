Самарская область — в лидерах ПФО по числу фермеров, работающих онлайн

Самарская область вошла в число регионов Приволжского федерального округа – лидеров по числу фермерских хозяйств, реализующих продукцию через аграрный маркетплейс «Своё Родное», отмечают аналитики Россельхозбанка. В регионе к платформе подключены 269 фермерских хозяйств и компаний АПК.

Всего в Приволжском федеральном округе на аграрном маркетплейсе представлены 3243 фермерских хозяйства и компании АПК. По числу участников Самарская область входит в группу регионов-лидеров вместе с Республикой Башкортостан, Республикой Татарстан, Пензенской и Нижегородской областями.

В целом в округе в первом квартале 2026 года объём продаж на маркетплейсе вырос почти на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 17,2 тонны. Положительная динамика зафиксирована во всех регионах Приволжского федерального округа, а лидерами по темпам роста онлайн-продаж фермерской продукции стали Ульяновская область, Республика Татарстан, Пермский край, Саратовская и Кировская области.

Наибольший объём продаж в первом квартале 2026 года пришёлся на мясо и птицу — 3,0 тонны, или 17,5% общего объёма продаж в ПФО. В число наиболее востребованных категорий также вошли замороженная продукция — 2,1 тонны, или 12,1%, овощи и фрукты — 1,9 тонны, или 11,0%, яйца и молочные продукты — 1,6 тонны, или 9,4%, а также сыры — 0,5 тонны, или 2,9% общего объёма.

«Высокая вовлечённость фермеров Самарской области в онлайн-формат показывает, что цифровые решения становятся для аграриев повседневным инструментом работы с рынком. Это помогает хозяйствам расширять географию продаж, а жителям — регулярно покупать продукцию местных производителей через интернет», — отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.