Самарская область готовится к юбилейной Поволжской агропромышленной выставке

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16 дней осталось до открытия 25-ой юбилейной Поволжской агропромышленной выставки. 2-3 сентября 2023 года на площадке ФГБУ «Поволжская машиноиспытательная станция» соберутся сильнейшие производители продукции АПК Поволжья. Организатор мероприятия – Правительство Самарской области при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Как отмечал глава региона Дмитрий Азаров, Поволжская агропромышленная выставка дает мощный импульс развитию АПК Самарской области. Она является площадкой для обмена опытом, презентации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития и точек роста АПК. Под своей эгидой выставка собирает ведущих и начинающих специалистов отрасли, представителей крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, владельцев личных подворий и дачных участков, деятелей аграрной науки, преподавателей и студентов различных учебных заведений, гостей со всего региона и субъектов ПФО.

Участие в выставочной экспозиции ежегодно принимает свыше 500 предприятий и организаций АПК из более чем 20 регионов России и дружественных стран. Число гостей выставки ежегодно растёт, в 2022 году ее посетило более 50 тысяч человек.

Поволжская агропромышленная выставка стала первым в России и постоянным местом проведения конкурсного показа-выводки коров: сначала молочных, а затем и мясных пород. В этом году состоится уже 11 конкурсный показ животных голштинизированной черно-пестрой и чистопородной голштинской породы. Активную поддержку в организации шоу нашим аграриям оказывают ведущие специалисты НКО «Ассоциация производителей КРС голштинской породы». Зрелищный и полезный для оценки племенного потенциала животных конкурс настолько понравился специалистам и посетителям выставки, что опыт Самарской области по его проведению теперь транслируют и другие регионы России.

Разделы выставки:

Машины и оборудование для растениеводства, животноводства малых форм хозяйствования, запасные части, комплектующие, ГСМ

Растениеводство. Удобрения и средства защиты растений

Животноводство

Ветеринария. Корма. Средства для ухода

Агрострахование. Агролизинг. Кредитование

Информационно-консультационное и научное обеспечение

Пищевая и перерабатывающая промышленность

Перерабатывающее оборудование. Упаковка

Услуги для предприятий и частных лиц

Строительство, материалы

Садоводство. Цветоводство. Овощеводство

Средства массовой информации

Народные промыслы

25-я юбилейная Поволжская выставка готовит ее гостям и участникам много приятных сюрпризов и интересных моментов. Ведь здесь будет наглядно представлено все лучшее, что есть в агропромышленном комплексе Самарской области. Более подробная информация, онлайн регистрация участников и схемы размещения тематических площадок на сайте выставки https://samaraagro.ru/.