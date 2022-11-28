Перед АПК региона встала непростая задача – обеспечение аграриев качественным семенным материалом

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В результате санкционного давления многие импортные производители семенного материала либо ушли с российского рынка, либо цена на их товар стала слишком высокой и экономически невыгодной для российских аграриев. И если вопрос обеспечения самарских сельхозтоваропроизводителей качественным семенным материалом по зерновым культурам уже давно решен, то по масличным культурам, сахарной свекле, овощам открытого грунта, в первую очередь картофеля, еще существует импортозависимость. В структуре севооборота по данным позициям присутствует до 70% семян иностранной селекции. Ученые Самарского региона готовы помочь сельхозпроизводителям.



– По всем импортозависимым культурам на уровне Российской Федерации разработаны комплексные научно-технические проекты, где наука совместно с производством не только создает новые востребованные в нашей стране сорта, но и производит эти семена в необходимых объемах. Эти программы эффективны из-за тесной взаимосвязи науки и аграриев, – отмечает Алексей Милехин, директор Самарского НИИСХ имени Н.М. Тулайкова.



В регионе с 2018 года ведутся работы по созданию сортов картофеля – два новых находятся на госсортоиспытаниях. Также на базе института в 2022 году запущена работа по семеноводству подсолнечника – самарские ученые занимаются размножением его семян, в том числе и гибрида.

Фото: пресс-служба правительства СО