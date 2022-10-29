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Робот сможет использоваться для реставрации и копирования картин любой сложности.
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В Санкт-Петербурге представили робота-художника для реставрации и копирования картин

29 октября 2022 23:23
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Робот сможет использоваться для реставрации и копирования картин любой сложности.

Робота-художника, который сможет использоваться для реставрации и копирования картин любой сложности представили в Петербурге на отборочном этапе международного конкурса по популяризации науки Science Slam в СПбГЭТУ "ЛЭТИ". Примерная стоимость робота составляет более 200 тыс. рублей, на копирование одной картины уходит около недели, об этом ТАСС рассказал разработчик, доцент кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов.

"В основе технологии - нанесение мазков по заданному алгоритму с использованием градиента. Перейти к работе с красками было сложной задачей, но мы ее решили, в дальнейшем будем работать над тем, чтобы качество передачи красок и мазков улучшалось, думаю в горизонте пяти лет сможем осуществить копирование какого-нибудь произведения искусства некоторой заданной эпохи. Сейчас мы работаем только акриловыми красками, в дальнейшем планируем перейти на масло. В будущем также появится возможность задать любые параметры точности воспроизведения. Сейчас погрешность при копировании составляет примерно 7%", - сказал он.

Главное отличие этой модели от предшественников - возможность смешивать цвета в любых сочетаниях, до этого разработчикам удавалось запрограммировать робота только для смешивания цветов на палитре или холсте, но это затрудняло передачу "чистых" цветов. Сейчас на создание одной картины у робота уходит около недели.

Основная цель разработки - это возможность в будущем реставрировать и копировать картины любой сложности.

 

Фото: https://vk.com/public216202123

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