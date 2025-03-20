Учёные Самарского политеха разработали  оригинальный фундамент для нефтяных резервуаров

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Старшие преподаватели кафедры «Трубопроводный транспорт» Марат Терегулов, Леонид Землеруб и магистрант Мария Сорокина создали монолитный сегментно-сферической фундамент для крупногабаритных резервуаров.

Речь идёт о вертикальных цилиндрических ёмкостях для хранения нефти и нефтепродуктов объёмом более 50000 кубометров, которые занимают площадь не менее 2,8 тыс. квадратных метров. Первый стальной клёпаный резервуар был построен в 1878 году по проекту инженеров Владимира Шухова и Александра Бари. Сами по себе эти ёмкости весьма дорогостоящие и для продолжительной эксплуатации (не менее 50 лет) требуют устройства специального фундамента, особенно если площадка расположена на тяжёлых, сложных грунтах.

Вместо традиционного в таких случаях кольцевого фундамента политеховцы считают возможным использовать монолитную плиту, у которой нижняя часть имеет выемки, представляющие собой сегменты сфер, равномерно расположенные по всей площади в несколько рядов. Другими словами, предлагаемые основания резервуаров чем-то напоминают упаковку для яиц. Благодаря этому, уменьшается риск просадки грунта, например, во время подтоплений, и других неблагоприятных погодных или геологических условиях. Учёные говорят, что 45−48 процентов аварий на резервуарах происходят как раз из-за таких просадок, вызывающих коррозию и разрывы. Такая конструкция фундамента увеличивает площадь соприкосновения с грунтом и равномерно распределяет нагрузку за счёт сегментов, в местах пересечения которых расположены усечённо-пирамидальные сваи.

В дополнение к этому, наши специалисты разработали систему определения и предотвращения просадки грунта под основаниями резервуаров. Автоматическое измерение объема образовавшейся полости производится с помощью сжатого воздуха, который подаётся по трубопроводам, расположенным в теле фундамента. Устранение просадки происходит с использованием шламового насоса, который подаёт дополнительный грунт (песок с транспортирующей жидкостью) под фундамент. Это обеспечивает дополнительную стабильность и надежность конструкции.

Система, запатентованная учёными, позволяет быстро определить места с интенсивной просадкой грунта под основанием резервуара. При превышении допустимого объема просадки, она автоматически сигнализирует об этом оператору.

Описание разработки опубликовано в журнале «Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья» номер 3-4 за 2024 год, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ

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