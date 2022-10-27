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Профессор Джорджтаунского университета назвал пять симптомов, указывающих на опасную болезнь мозга

27 октября 2022 20:44
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По его словам, несколько симптомов указывают на различные поражения мозга.

Профессор биохимии неврологии в Медицинском центре Джорджтаунского университета, доктор Джеймс Джордано перечислил симптомы, которые могут сигнализировать об опасной болезни головного мозга, сообщает РИА Новости.

По его словам, несколько симптомов указывают на различные поражения мозга. К примеру, менингит или грибковые инфекции. Эти заболевания могут привести к коме и даже летальному исходу.

Одними из таких симптомов являются проблемы с памятью и речью. Они могут свидетельствовать о прогрессирующей деменции, которая вызвана различными инфекционными заболеваниями.

Типичным симптомом является сильная головная боль. Если она не купируется обезболивающими, а сон и смена рациона не помогают, необходимо срочно обратиться к врачу.

Также человек может испытывать трудности с пониманием слов. Сложность в восприятии собеседника говорит о нарушении когнитивных функций мозга.

"Инфекции головного мозга обычно вызывают кратковременные нарушения функций, включая когнитивные и двигательные способности, а также эмоциональные и поведенческие функции. Отсюда такие последствия", — приводит слова Джордано портал Eat This, Not That.

Вирусные или бактериальные инфекции, распространившиеся на нервную систему, могут вызвать судороги. Зачастую к ним добавляются головная боль, лихорадка и спутанность сознания. По словам невролога, приступы, вызванные инфекцией, часто возникают внезапно.

Еще одним симптомом является резкая смена настроения и поведения. Также, если работа мозга подверглась нарушению из-за инфекции, человек может страдать от галлюцинаций или впасть в депрессию. В таком случае нужно незамедлительно пройти обследование и начать лечение.

 

Фото:   ru.freepik.com

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