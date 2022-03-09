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Петербургские ученые получили новую формулу вещества, которое эффективно в борьбе против рака, гепатита и ВИЧ

9 марта 2022 14:55
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Это модификация бетулина - компонента, содержащегося в бересте березовой коры.

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) получили новую модификацию бетулина, вещества, которое эффективно в борьбе против рака, гепатита и ВИЧ. Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза, передает ТАСС.

"После долгих и многочисленных попыток найти идеальную формулу растворения бетулина ребята наконец совершили прорыв, получив новую модификацию вещества. Бетулин - компонент, содержащийся в бересте березовой коры, он известен тем, что способен оказать огромную иммуномодулирующую поддержку организму, эффективен в борьбе против рака, гепатита и ВИЧ", - говорится в распространенном сообщении.

"Те соединения, которые получили мы, - новые, ранее неизвестные. Это не только фосфорзамещенные соединения, мы синтезировали и другие производные бетулина с новыми заместителями. Но их недостаточно, нужно что-то еще, что сможет доставить вещество в клетку. На практике, однако, невозможно исследовать все заместители, которые проявляют какую-либо биологическую активность, ввести их в молекулу, так как вариаций невероятное множество. Но у нас уже есть первые результаты, а значит, мы будем продолжать", - процитировали в пресс-службе магистранта Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД, члена студенческого научного сообщества Екатерину Чердакову.

Как отметили в пресс-службе, для проведения исследований студенты собрали специальную установку. Береста березы перетирается в мелкую крошку, загружается в емкость "экстрактор" и несколько раз проливается специальными растворителями. Таким образом был найден оптимальный размер фракции бересты, которая позволяет получать наибольший выход вещества. Сейчас студенты находятся на стадии получения модифицированного бетулина, впереди исследования на биологическую активность и пополнение команды микробиологами. В дальнейшем студенты СПбГУПТД смогут доказать возможность применения бересты березы как исходного сырья для получения ценных лекарственных препаратов.

 

Фото:    pixabay

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