Женские «Крылья Советов» на стадионе «Металлург» сыграли вничью с «Краснодаром»

104

С капитанской повязкой «Крылья Советов» на поле выводила Мария Дурнова, капитан «Краснодара» – Даниэла Басаева.

Встреча проходила на стадионе «Металлург». Игра началась с активной атаки «горожанок», несколько раз били по воротам «Крыльев», но Мария Свидунович забирала мяч. София Иванова и Анастасия Руднева также пытались пробить по воротам соперников, но не хватило точности.

Матч прошел в упорной борьбе, с большим числом предупреждений (предупреждения получили футболистки «Краснодара»: Ястребинская, Басаева; из числа футболисток «Крыльев»: Юлия Анисимова). Однако счет открыть так и не удалось – безголевая ничья.

Через неделю, 1 апреля, женские «Крылья» встретятся с «Рубином». Матч пройдёт на стадионе «Металлург», сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"