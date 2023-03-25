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Женские «Крылья Советов» на стадионе «Металлург» сыграли вничью с «Краснодаром»

25 марта 2023 22:14
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Матч прошел в упорной борьбе, с большим числом предупреждений.

С капитанской повязкой «Крылья Советов» на поле выводила Мария Дурнова, капитан «Краснодара» – Даниэла Басаева.

Встреча проходила на стадионе «Металлург». Игра началась с активной атаки «горожанок», несколько раз били по воротам «Крыльев», но Мария Свидунович забирала мяч. София Иванова и Анастасия Руднева также пытались пробить по воротам соперников, но не хватило точности.

Матч прошел в упорной борьбе, с большим числом предупреждений (предупреждения получили футболистки «Краснодара»: Ястребинская, Басаева; из числа футболисток «Крыльев»: Юлия Анисимова). Однако счет открыть так и не удалось – безголевая ничья.

Через неделю, 1 апреля, женские «Крылья» встретятся с «Рубином». Матч пройдёт на стадионе «Металлург», сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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