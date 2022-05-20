Заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Антон Бобер проведет автограф-сессию на «Металлурге»

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Заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Антон Бобер перед матчем 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» проведет автограф и фотосессию для болельщиков нашей команды.

Событие пройдет при Заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Антон Бобер перед матчем 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» проведет автограф и фотосессию для болельщиков нашей команды. Событие пройдет при поддержке партнера клуба NAO и состоится в клубном магазине на стадионе «Металлург».

Начало автограф-сессии в 16:45. Начало матча – 18:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"