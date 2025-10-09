Защитник самарских «Крыльев» лидирует в РПЛ по числу перехватов

152

С начала чемпионата футболист волжан совершил более сотни таких действий, пишет Самара-МК.

Сергей Божин сыграл в десяти матчах нынешнего сезона Премьер-лиги. Забил гол и оформил один ассист. Также получил «горчичник». За 977 минут на поле 31-летний игрок «зелено-бело-синих» 118 раз перехватывал мяч у соперников.

Защитник лидирует по профильному показателю в РПЛ. Ближайшие преследователи — Муталип Алибеков из махачкалинского «Динамо» (101 за 983 минуты) и экс-одноклубник Александр Солдатенков из «Сочи» (95 за 808), пишет «РУСТАТ».