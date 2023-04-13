Я нашел ошибку
Главные новости:
Проект предусматривает применение беспилотников для воздушной перевозки грузов, выполнения авиационных работ, включая работы по защите сельскохозяйственных культур и охрану лесов от пожаров.
Экспериментальный правовой режим для проведения летных испытаний беспилотных авиасистем в Самарской области начнет действовать в мае
В борьбу за медали вступили более 1000 атлетов из 39 регионов Российской Федерации. В состав сборной Самарской области вошли более 80 спортсменов.
В Самаре состоялась торжественная церемония открытия чемпионата и первенства России по тхэквондо ИТФ
Согласно распоряжению, Минцифры сформирует оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата.
В России пройдет международный чемпионат по битве роботов
Женщина по указанию анонимного работодателя делала вид, что отправилась на прогулку якобы с «дочерью».
В Нижнем Тагиле женщина замаскировала домашнюю кошку под грудного ребенка, чтобы спрятать наркотики
Возвращение тольяттинской клуба в КХЛ стало возможным благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и поддержке Президента РФ Владимира Путина.
«Свое обещание тольяттинцам выполнил, теперь дело за клубом» – губернатор Дмитрий Азаров о возвращении ХК «Лада» в КХЛ
В связи с проведением ремонтных работ.
В Самарской области временно отменят несколько электричек с 18 по 20 апреля
Юрий Горшков в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих эмоциях от 100 матчей за «Крылья».
Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков: Верю, что неудачная полоса «Крыльев» позади, сейчас пойдем на взлет
Правильное и полноценное питание ребенка - залог его здоровья.
Самарский врач-диетолог назвала основные причины избыточного веса у детей
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.09
-0.09
EUR 89.76
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялась торжественная церемония открытия чемпионата и первенства России по тхэквондо ИТФ
В Самаре назовут победителей X Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова
Моторостроителей Самары отметили в День космонавтики
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков: Верю, что неудачная полоса «Крыльев» позади, сейчас пойдем на взлет

13 апреля 2023 19:50
128
Юрий Горшков в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих эмоциях от 100 матчей за «Крылья».

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих эмоциях от 100 матчей за «Крылья», весеннем отрезке чемпионата, а также поделился ожиданиями перед матчем 23 тура МИР РПЛ против «Химок».

– Победили «Сочи», долгожданная победа, ты отдал восхитительную голевую передачу на Фернандо. Какие эмоции были после игры? Было облегчение, радость?

– Радость, конечно, была. Очень долго ждали эту победу, очень много над ней работали. Неудачная полоса закончилась, сейчас пойдет взлет. Мы много работали, а хороший труд всегда вознаграждается.

– В матче с «Сочи» уже вторая голевая передача за неделю. Первую отдал в матче с «Оренбургом». Как-то отрабатываешь это?

– Такие моменты не отработать. В матче с «Оренбургом» – там проникающая передача. Все это работа на тренировках. Мы всегда тренируемся, пытаемся попасть за спину, всегда пытаемся точно навешивать на голову. Это рабочие моменты. Я очень счастлив, что они получаются.

– У «Крыльев» была серия без побед. Как реагировали внутри команды, как ты лично реагировал? Как психологически можно переживать такие моменты, потому что были очень обидные матчи в плане результата.

– Я и команда переживали это тяжело. Не было фарта. Создавали моменты, играли лучше соперника, а мяч не лез в ворота. Но, кажется, это закончилось. Думаю, мы теперь будем больше забивать и радовать болельщиков. Надеюсь, они будут ходить на наши игры, они нас заряжают, помогают играть ярче и лучше.

– Как ты индивидуально оценишь свою форму от первого матча после сборов и до нынешнего момента?

– Мне очень помогла пауза на сборные, мы хорошо потренировались, потрудились. Лично сейчас чувствую себя восхитительно. Рад, что команда сейчас на ходу. Надеюсь, мы и дальше будем побеждать и радовать болельщиков.

– Марцел Личка в недавнем интервью сказал, что его удивила работа Игоря Витальевича и то, как ты действовал против Эктова. Можешь что-нибудь об этом рассказать? Были ли еще интересные тактически наработки в минувших матчах?

– Мы очень интересно и долго готовились к «Оренбургу». Если вы посмотрите выпуск с тренировки, где я долго общаюсь с Игорем Витальевичем, то это было как раз по «Оренбургу». Мы обсуждали некоторые нюансы, в итоге нам это помогло. Считаю, что в этой игре мы были лучше «Оренбурга», закрыли их сильные стороны. У наших ворот практически не было моментов. Обидно и досадно, что сами не забили свои моменты. Но по игре мы их полностью переиграли за счет тактической подготовки.

– Хотели у тебя взять интервью после 100 матчей, но ты ждал победы. Тем не менее, цифра очень солидная. Что испытал, когда провел сотый матч за «Крылья» и что сейчас чувствуешь?

– Внутри только гордость. Это большая цифра, тем более в таком месте. Я очень горд и счастлив. Клуб и город стали мне родные. Это также говорит о доверии тренерского штаба, руководства. Всем очень благодарен.

– Зимой «Крылья» несколько изменились. Ушли ребята, пришли новички. Как по-твоему изменились «Крылья» в тактическим плане, в плане атмосферы?

– Все на таком же уровне. И атмосфера, и исполнители. Немного нам не хватает, конечно, удачи. Остальное – и мастерство, и желание – у ребят есть. Я думаю, что сейчас новички еще немного адаптируются, и мы увидим все, на что они способны.

– В субботу играем с «Химками». Важнейший матч, как и все оставшиеся игры чемпионата. Что можешь сказать болельщикам, пригласить их на игру?

– Нам очень приятно, когда в Кубке на домашнем стадионе очень много болельщиков. Хотим, чтобы это было в чемпионате. Понимаем все нюансы, но хотим, чтобы вас было как можно больше. Вы придаете нам много сил и уверенности!

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Стоимость билета – от 250 рублей.
12 апреля 2023, 20:33
Билеты на матч с «Зенитом» – в продаже
Стоимость билета – от 250 рублей. Футбол в Самаре
438
На стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Химки».
12 апреля 2023, 17:54
15 апреля после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
На стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Химки». Общество
420
Для ребят и учителей игроки провели автограф и фотосессии, пообщались со школьниками, а также пригласили их на предстоящий матч.
11 апреля 2023, 19:46
Футболисты «Крыльев Советов» Солдатенков и Зуев перед матчем с «Химками» посетили уроки химии в самарских школах
Для ребят и учителей игроки провели автограф и фотосессии, пообщались со школьниками, а также пригласили их на предстоящий матч. Футбол в Самаре
581
В центре внимания
Проект предусматривает применение беспилотников для воздушной перевозки грузов, выполнения авиационных работ, включая работы по защите сельскохозяйственных культур и охрану лесов от пожаров.
13 апреля 2023  21:51
Экспериментальный правовой режим для проведения летных испытаний беспилотных авиасистем в Самарской области начнет действовать в мае
10
Одна из ключевых задач презентации региона – привлечение инвестиций, налаживание новых деловых и бизнес связей, продвижение продукции предприятий региона.
13 апреля 2023  18:48
Самарская область представила экономический потенциал в Торгово-промышленной палате России
147
В Самаре после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
13 апреля 2023  12:33
В Самаре после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
239
Более 130 работодателей представят свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Самарской области
13 апреля 2023  10:57
Более 130 работодателей представят свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Самарской области
259
До конца приема заявок на «САМ.ФЕСТ» осталось 4 дня!
13 апреля 2023  10:33
До конца приема заявок на «САМ.ФЕСТ» осталось 4 дня!
251
Весь список