Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков: Верю, что неудачная полоса «Крыльев» позади, сейчас пойдем на взлет

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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих эмоциях от 100 матчей за «Крылья», весеннем отрезке чемпионата, а также поделился ожиданиями перед матчем 23 тура МИР РПЛ против «Химок».

– Победили «Сочи», долгожданная победа, ты отдал восхитительную голевую передачу на Фернандо. Какие эмоции были после игры? Было облегчение, радость?

– Радость, конечно, была. Очень долго ждали эту победу, очень много над ней работали. Неудачная полоса закончилась, сейчас пойдет взлет. Мы много работали, а хороший труд всегда вознаграждается.

– В матче с «Сочи» уже вторая голевая передача за неделю. Первую отдал в матче с «Оренбургом». Как-то отрабатываешь это?

– Такие моменты не отработать. В матче с «Оренбургом» – там проникающая передача. Все это работа на тренировках. Мы всегда тренируемся, пытаемся попасть за спину, всегда пытаемся точно навешивать на голову. Это рабочие моменты. Я очень счастлив, что они получаются.

– У «Крыльев» была серия без побед. Как реагировали внутри команды, как ты лично реагировал? Как психологически можно переживать такие моменты, потому что были очень обидные матчи в плане результата.

– Я и команда переживали это тяжело. Не было фарта. Создавали моменты, играли лучше соперника, а мяч не лез в ворота. Но, кажется, это закончилось. Думаю, мы теперь будем больше забивать и радовать болельщиков. Надеюсь, они будут ходить на наши игры, они нас заряжают, помогают играть ярче и лучше.

– Как ты индивидуально оценишь свою форму от первого матча после сборов и до нынешнего момента?

– Мне очень помогла пауза на сборные, мы хорошо потренировались, потрудились. Лично сейчас чувствую себя восхитительно. Рад, что команда сейчас на ходу. Надеюсь, мы и дальше будем побеждать и радовать болельщиков.

– Марцел Личка в недавнем интервью сказал, что его удивила работа Игоря Витальевича и то, как ты действовал против Эктова. Можешь что-нибудь об этом рассказать? Были ли еще интересные тактически наработки в минувших матчах?

– Мы очень интересно и долго готовились к «Оренбургу». Если вы посмотрите выпуск с тренировки, где я долго общаюсь с Игорем Витальевичем, то это было как раз по «Оренбургу». Мы обсуждали некоторые нюансы, в итоге нам это помогло. Считаю, что в этой игре мы были лучше «Оренбурга», закрыли их сильные стороны. У наших ворот практически не было моментов. Обидно и досадно, что сами не забили свои моменты. Но по игре мы их полностью переиграли за счет тактической подготовки.

– Хотели у тебя взять интервью после 100 матчей, но ты ждал победы. Тем не менее, цифра очень солидная. Что испытал, когда провел сотый матч за «Крылья» и что сейчас чувствуешь?

– Внутри только гордость. Это большая цифра, тем более в таком месте. Я очень горд и счастлив. Клуб и город стали мне родные. Это также говорит о доверии тренерского штаба, руководства. Всем очень благодарен.

– Зимой «Крылья» несколько изменились. Ушли ребята, пришли новички. Как по-твоему изменились «Крылья» в тактическим плане, в плане атмосферы?

– Все на таком же уровне. И атмосфера, и исполнители. Немного нам не хватает, конечно, удачи. Остальное – и мастерство, и желание – у ребят есть. Я думаю, что сейчас новички еще немного адаптируются, и мы увидим все, на что они способны.

– В субботу играем с «Химками». Важнейший матч, как и все оставшиеся игры чемпионата. Что можешь сказать болельщикам, пригласить их на игру?

– Нам очень приятно, когда в Кубке на домашнем стадионе очень много болельщиков. Хотим, чтобы это было в чемпионате. Понимаем все нюансы, но хотим, чтобы вас было как можно больше. Вы придаете нам много сил и уверенности!

Фото: ФК "КС"