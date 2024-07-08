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Защитник Георгий Зотов покидает «Крылья Советов»

8 июля 2024 21:30
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Футболист продолжит карьеру в Оренбурге.

Защитник Георгий Зотов покидает «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта. Футболист продолжит карьеру в Оренбурге.

Всего за «Крылья Советов» 34-летний защитник провел на поле 123 матча, забил 5 мячей и отметился 8 голевыми передачами.

– Мы благодарим Георгия за тот путь, который он проделал вместе с клубом, за его профессионализм и самоотдачу в каждом матче! Искренне желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере, – отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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